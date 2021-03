Moscova: Aproximativ 150 de persoane, inclusiv lideri ai opozitiei, retinute de politie

Reuniunea a fost programata sa aiba loc sambata si duminica, cu participarea a unor alesi locali din toata tara, a declarat Andrei Pivovarov, organizatorul evenimentului si director executiv al Rusia Deschisa, grup fondat de Mihail Hodorkovski, critic al Kremlinului. Politia a descins in cladirea in care se desfasura forumul si a inceput sa retina participanti si sa-i duca la dubele aflate in exterior.OVD-Info, care monitorizeaza situatia activistitlor si opozantilor retinuti, a publicat o lista cu peste 150 de persoane despre care sustine ca au fost retinute sambata."Politia a venit la forumul de la Moscova . Aici sunt 150 de persoane din toata tara. Toata lumea este retinuta. Toata lumea", a notat pe Twitter Ilia Iasin, politician din opozitie.Politia a precizat ca toti participantii la reuniune au fost retinuti pentru ca au participat la activivtati ale unei "organizatii indezirabile", potrivit TV Rain. Rusia Deschisa este unul dintre cele peste 30 de grupuri catalogate de Moscova ca "indezirabile" si interzise printr-o lege adoptata in 2015.