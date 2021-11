Rusia intervine diplomatic după ciocnirile violente dintre migranți și polițiștii polonezi: „Este absolut inacceptabil!” VIDEO

Cazul unui polițist polonez care a suferit răni grave în timpul ciocnirilor dintre forțele de ordine și migranți la granița dintre Polonia și Belarus e folosit de Rusia pentru a califica drept „inacceptabilă” reacția autorităților de la Varșovia de a securiza frontierele.

Un poliţist polonez a suferit cel mai probabil o fractură de craniu, în ciocnirile de la frontiera cu Belarus în timpul cărora forţele de securitate au tras cu gaze lacrimogene asupra migranţilor care aruncau cu pietre, a anunţat marţi poliţia poloneză, citată de AFP.

„Din nefericire, în urma unui atac al unor persoane împinse de partea belarusă, un poliţist a fost grav rănit", a anunţat pe Twitter poliţia.

Moscova a denunţat, marţi, acţiunea „inacceptabilă” a Poloniei împotriva migranţilor.

„Comportamentul părţii poloneze este absolut inacceptabil”, a estimat în faţa presei ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

The riots at the Kuznica-Bruzgi checkpoint are being broadcast live on the Belarusian state TV. It is openly cheering and rooting for the rioters. pic.twitter.com/yThrwR93Rf