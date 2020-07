Teatrele din Moscova se redeschid pe 1 august, desi bilantul din Rusia a depasit 700.000 de cazuri de coronavirus

Salile de teatru moscovite vor putea sa functioneze la 50% din capacitate, a declarat consilierul special al presedintelui Vladimir Putin pentru cooperare culturala internationala, Mihail Svidkoi, citat de agentia de presa TASS. Mihail Svidkoi a adaugat ca spera ca acest procent sa devina mai mare in luna septembrie.Bilantul national al infectarilor cu noul coronavirus a ajuns in Rusia la 700.792 de cazuri miercuri, iar aceasta tara ocupa locul al patrulea pe plan mondial dupa bilanturile raportate de India Brazilia si Statele Unite - unde 10.667 de persoane au murit din cauza SARS-CoV-2, potrivit statisticilor oficiale.Totusi, dupa ce masurile adoptate pentru a incetini raspandirea noului coronavirus au inceput sa fie relaxate in luna mai, numarul cazurilor noi zilnice a urmat o curba descendenta. Rusia a anuntat ca 472.511 de persoane s-au vindecat de COVID-19.Anumite companii comerciale si-au reluat activitatea in mai, dupa ce au ramas inchise la nivel national pe intreaga durata a lunii aprilie, in timp ce la Moscova, epicentrul epidemiei de COVID-19 in Rusia, redeschiderea in etape a magazinelor, restaurantelor si salilor de sport a inceput in iunie.Miercuri, Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant de cuvant de la Kremlin, a spus ca situatia din Rusia cauzata de noul coronavirus pare ca se indreapta spre o ameliorare si ca aceasta tendinta sta la baza unor prognoze mai optimiste.Intre timp, autoritatea rusa de reglementare din domeniul sanatatii a anuntat ca nu a descoperit nicio asociere directa intre ventilatoarele produse in Rusia si incendiile izbucnite in doua spitale, in urma carora sase oameni au murit in luna mai.Rusia a suspendat utilizarea tuturor ventilatoarelor din gama Aventa-M, produse intr-o fabrica din proximitatea Muntilor Ural, unde o ancheta demarata de acea autoritate de reglementare, Roszdravnadzor, cerceteaza cauzele in care au izbucnit incendiile din spitalele ce trateaza pacientii diagnosticati cu noul coronavirus.Reprezentantii Roszdravnadzor au spus ca au descoperit mici incalcari ale normelor de utilizare, dar si cateva discrepante intre produse si documentatia lor tehnica si operationala.