Un Boeing 777 a aterizat de urgenta la Moscova cu probleme la motor. Un incident similar, cu acelasi model de avion, a avut loc acum cateva zile in SUA

In urma cu mai putin de o saptamana a avut loc un incident similar, tot cu o aeronava Boeing 777-200, in Statele Unite Mai mult, tot pe 20 februarie, bucati dintr-un avion Boeing 747 cargo au cazut in orasul olandez Meersen "In timpul zborului cargo 4520 Hong Kong -Madrid, s-a detectat o functionare defectuoasa a senzorului de control al motorului", a declarat pentru AFP compania rusa Rossiya, referitor la incidentul de astazi, precizand ca "echipajul a decis sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Seremetievo"."Aterizarea a avut loc normal. Avionul isi va relua zborul catre Madrid dupa ora (locala) 12.00 (11.00, ora Romaniei)", anunta Rossiya, o filiala a companiei publice ruse Aeroflot.Site-uri specializate in urmarirea zborurilor au confirmat ca aeronava este un Boeing 777.Saptamana trecuta, un reactor al unui Boeing 777 exploatat de compania americana United Airlines a luat foc la putin tmp dupa decolare din Denver, in vestul Statelor Unite, si a pierdut invelisul acestuia.In timp ce avionul se intorcea de urgenta la aeroport, o "ploaie" de fragmente a cazut intr-o zona rezidentiala din Denver.Peste 120 de avione de tip Boeing 777 echipate cu anumite motoare Pratt&Whitney (PW4000) au fost imobilizate in lume dupa acest incident spectaculos.Acest incident reprezinta o noua lovitura pentru Boeing, a carui reputatie a fost afectata dur de esecurile noului sau avion de mediu-curier 737 MAX, implicat in doua accidente apropiate, soldate cu 346 de morti, al carui zbor a fost interzis timp de aproape doi ani.