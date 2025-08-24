Fără muncitorii străini și imigranți, economia Europei s-ar prăbuși. Avertismentul dur venit din partea Băncii Centrale Europene

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a transmis un avertisment clar liderilor europeni: fără aportul muncitorilor străini, economia Uniunii Europene ar fi fost mult mai vulnerabilă în ultimii ani. Declarațiile au fost făcute la întâlnirea anuală a Rezervei Federale americane din Wyoming, unde Lagarde a arătat că imigranții au fost un pilon în menținerea stabilității zonei euro.

De la criza energetică la inflație, imigranții au susținut piața muncii

Șefa BCE a explicat că între sfârșitul lui 2021 și jumătatea lui 2025, numărul angajaților din blocul comunitar a crescut cu 4,1%, aproape la același ritm cu produsul intern brut. Fără această contribuție, spune Lagarde, „piața muncii ar fi fost mai tensionată, iar producția mai scăzută”.

Ea a dat ca exemple Germania și Spania, unde impactul lucrătorilor străini este vizibil. În Germania, PIB-ul ar fi cu aproximativ 6% mai mic fără imigranți, iar în Spania redresarea economică puternică a fost posibilă „în mare măsură” datorită forței de muncă venite din afara țării.

Lagarde a mai arătat că migrația a compensat atât scăderea natalității, cât și preferința crescândă pentru programe reduse de lucru, permițând companiilor să-și extindă activitatea și contribuind la reducerea presiunilor inflaționiste.

Totuși, oficialul BCE a recunoscut și dimensiunea politică a subiectului: imigrația netă a dus populația Uniunii la un nivel record de 450 de milioane de locuitori în 2024, în timp ce guvernele din mai multe capitale europene adoptă politici restrictive sub presiunea partidelor de extremă dreaptă.

