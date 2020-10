Cetatenii francezi, atentionati sa dea dovada de vigilenta sporita in mai multe tari musulmane

Ministerul de Externe francez a actualizat din acest motiv, de luni pana marti, avertismentele cu privire la Tanzania, Bahrein, Kuweit, Turcia Indonezia , Bangladesh si Mauritania.Institutia a explicat ca in ultimele zile au aparut apeluri la boicotarea produselor frantuzesti, indeosebi agroalimentare, dar si la organizarea de proteste impotriva Frantei. In acest context, MAE francez mentioneaza ca "este de dorit sa fie evitate zonele in care au loc astfel de manifestatii, sa fie evitata implicarea in orice fel de reuniune si sa se respecte indicatiile ambasadelor Frantei sau ale consulatelor abilitate".In plus, MAE francez recomanda "o mai mare vigilenta", mai ales in ceea ce priveste deplasarile si in zonele cu turisti si straini.Guvernele mai multor tari au denuntat pozitia Frantei in privinta caricaturilor care il infatiseaza pe profetul Mahomed, iar presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost cel mai virulent, cu atacuri directe la adresa omologului sau francez Emmanuel Macron si cu apeluri explicite la boicot.Toate aceste reactii au aparut dupa ce Macron a insistat ca "Franta nu va renunta la caricaturi", in cadrul omagiului national adus profesorului Samuel Paty, decapitat in 16 octombrie de un tanar islamist cecen pentru ca prezentase caricaturi cu profetul Mahomed intr-o lectie despre libertatea de exprimare.