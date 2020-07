Franta cere o "misiune internationala de observatori independenti", in nord-vestul Chinei, pentru a ancheta situatia minoritatii musulmane uigure

In aceasta regiune "exista practici nejustificabile, contrare principiilor universale inscrise in marile conventii internationale ale drepturlor omului", a apreciat marti ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, in Adunarea Nationala franceza.Ministrul francez denunta saptamana trecuta, tot in Adunare, drept "inaccetabila" internarea in lagare a membrilor minoritatii uigure, noteaza AFP. China a reactionat a doua zi si a denuntat aceste acuzatii drept "minciuni".Politica Beijingului in Xinjiang "nu vizeaza niciun grup etnic specific si nicio religie", sublinia un purtator de cuvant la Beijing, dand asigurari ca politica tarii sale in regiune nu lezeaza drepturile omului si nici libertatea de cult, ci lupta impotriva "terorismului si separatismului"."Declaratiile mele de saptamana trecuta au provocat reactii ale autoritatilor chineze", a spus marti ministrul francez. "Le spun aici ca am luata nota", a continuat el."Odata ce ei spun ca declaratiile mele sunt nefondate, noi propunem sa se infiinteze o misiune internationala de observatori independenti, sub egida Inaltului Comisar ONU al Drepturilor Omului, doamna (Michelle) Bachelet, care sa se duca la fata locului, sa vada si sa depuna marturie. Deoarece, daca autoritatile chineze spun ca nu exista asa ceva, atunci trebuie sa se ateste la fata locului", a declarat Jean-Yves Le Drian.Insangerata in trecut cu regularitate de atentate, atribuite de Beijing unor separatisti sau islamisti uiguri, regiunea se afla sub supravegherea permanenta a politiei.