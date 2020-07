Povestea femeilor musulmane care le gatesc mancare gratis locuitorilor unui oras carantinat

>", povesteste Mantoo.



In fiecare saptamana, voluntarii gatesc o varietate de mese, inclusiv korma de pui, orez si supe de linte, intr-o bucatarie pusa la dispozitie de Moreland City Council, in nordul Melbourne-ului.



Voluntarii poarta masti sanitare, mentin distantarea fizica si li se masoara regulat temperatura corporala, pentru a respecta masurile de sanatate publica.



Afshan Mantoo povesteste ca oameni de toate varstele vin sa ia mancare pregatita de femeile musulmane.



"Afacerile sunt inchise, nu exista nicio munca. Este foarte greu pentru oricine sa supravietuiasca in pandemie", spune ea.



In ultimele saptamani, Melbourne a inregistrat o crestere a cazurilor de Covid-19 si zone mari ale orasului sunt carantinate pentru a doua oara, de la inceputul pandemiei.



Luni, statul Victoria a inregistrat un numar record de 532 de cazuri noi, comparativ cu 459, o zi mai devreme.



"Cinci din sase decese provin din focarele din centrele de ingrijire a varstinicilor", a declarat premierul de stat, Daniel Andrews.



Duminica, 26 iulie, statul Victoria a suferit cea mai neagra zi de cand a inceput pandemia, dupa ce a raportat 10 decese, in mare parte tot din caminele de batrani, iar saptamana trecuta a inregistrat maximul de imbolnaviri de pana acum, 484 de cazuri.



Afshan Mantoo, presedintele Consiliului Musulman al Femeilor Musulmane din Victoria Inc. si sefa grupului de voluntari, a declarat ca spera ca programul va ajuta la schimbarea perceptiei asupra femeilor musulmane, in societatea australiana.