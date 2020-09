13 miliarde de dolari pentru un nou sistem de rachete balistice intercontinentale ale US Air Force

Contractul pentru Ground Based Strategic Deterrent - GBSD si care a fost atribuit pe 8 septembrie are termen de finalizare anul 2029, iar componentele se vor realiza doar in cadrul companiilor de pe teritoriul SUA, se arata intr-un comunicat al US Air Force.Unitatea care va gestiona contractul este Centrul de arme nucleare al US Air Force de la Baza Hill din Utah.Sistemul de rachete balistice Minuteman III, care a devenit operational in anul 1970, face parte din triada sistemelor nucleare americane, alaturi de rachetele balistice Trident lansate de pe submarine si bombele nucleare ce pot fi transportate cu bombardiere strategice."Modernizarea triadei strategice nucleare este o prioritate majora a armatei noastre", a declarat secretarul apararii Mark Esper. "Este cheia apararii natiunii noastre. Acesta ofera acel factor de descurajare nuclear strategic de care depindem zi de zi - de care am depins deceniu dupa deceniu", a mai spus acesta.GBSD (Ground Based Strategic Deterrent) si ICBM (intercontinental ballistic missile) va avea o precizie si o siguranta sporita dar si o fiabilitate imbunatatita pentru a oferi SUA o gama mai larga de arme nucleare strategice pentru a aborda amenintarile de azi si din viitor.