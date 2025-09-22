42 de protestatari anti-NATO, retinuti la summit-ul de la Lisabona

Autor: Cristian Mihai Chis
Sambata, 20 Noiembrie 2010, ora 17:14
42 de protestatari anti-NATO, retinuti la summit-ul de la Lisabona
Sursa Foto: Reuters

Politia portugheza a retinut sambata 42 de protestatari anti-NATO, care au blocat o cale de acces in apropierea locului in care este organizat summit-ul.

"Ei sunt retiunuti pentru a fi identificati. A fost o actiune de nesupunere civica. Blocau o strada care ducea spre cladirea in care are loc summit-ul. Nu a existat violenta", a declarat un purtator de cuvant, citat de Reuters.

Masurile de siguranta au fost inasprite pentru summit-ul care dureaza doua zile si protestele au fost pana acum pasnice si in numar redus.

Protestatarii din Portugalia, alte tari europene si Canada au declarat intr-un comunicat ca: "Ne folosim de nesupunere civica pentru a sublinia violenta comisa de NATO in Afganistan. Ei se intalnesc aici pentru a-si perfectiona arsenalul de distrugere".

