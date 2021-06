Sase soldati germani, acuzati acuzati de declaratii antisemite si extremiste de dreapta in timpul unei misiuni NATO in Lituania

In total sase soldati germani nu mai au permisiunea de a-si indeplini atributiile in cadrul armatei, a confirmat un purtator de cuvant militar german. Cazurile implica acuzatii de discriminare pe baza de gen in dauna unei femei soldat si de incalcarea autodeterminarii sexuale. In plus, soldatii respectivi sunt acuzati de declaratii antisemite si extremiste de dreapta.Incidentele din Lituania au dus la retragerea unui pluton de infanterie blindata din misiunea aliata 'Enhanced Forward Presence'. Publicatia germana Der Spiegel a relatat ca la o petrecere desfasurata intr-un hotel din Lituania la finalul lui aprilie au fost auzite cantece antisemite si radical extremiste de dreapta.Incidentul a fost condamnat in termeni fermi de catre ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer.