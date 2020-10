Cheltuielile NATO cresc al saselea an consecutiv in 2020. O trerime din membri ating obiectivul alocarii a 2% din PIB

"Anul acesta va fi al saselea an consecutiv de crestere a cheltuielilor militare ale aliatilor europeni si Canadei, o crestere reala de 4,3%. Ne asteptam ca aceasta tendinta sa continue", a anuntat Stoltenberg intr-o conferinta de presa, cu o zi inaintea unei reuniuni prin videoconferinta a ministrilor Apararii din statele membre NATO.Organizatia Tratatului Nord-Atlantic a publicat miercuri datele cheltuielilor in domeniul Apararii ale statelor membre NATO.Potrivit acestor date, care sunt doar niste estimari cu privire la 2019 si 2020, Statele Unite este necesar sa faca un efort bugetar mare, prin cheltuieli care reprezinta 3,87% din PIB-ul american.Statele membre NATO, cu Germania in frunte, fac obiectul unor presiuni din partea presedintelui american Donald Trump , care le reclama un efort mai mare in vederea atingerii unui obiectiv al cheltuielilor egale de 2% din PIB.Dintre cele 30 de state membre, zece depasesc acest prag in 2020 - intre care Grecia (2,58%), Regatul Unit (2,43%), Romania (2,38%) Polonia (2,30%) si Franta (2,11%).Anul trecut, doar trei state se aflau in aceasta situatie, si anume Statele Unite, Grecia si Regatul Unit.Germania ramane in continuare sub acest prag - la 1,57% din PIB -, dar si Canada (1,45%).Ministri Apararii statelor NATO se reunesc joi si vineri, prin videoconferinta.Intre subiectele abordate se afla "dreapta repartizare a poverii" militare, a anuntat Stoltenberg.