Care sunt concluziile trase de liderii mondiali la summitului NATO de la Bruxelles. Comunicatul final al intalnirii

Sefii de stat si de guvern participanti la summit asigura ca raman "ferm angajati fata de Tratatul de la Washington " (fondator al NATO), inclusiv in privinta faptului ca "un atac impotriva unui aliat va fi considerat un atac impotriva tuturor, asa cum este inscris in Articolul 5" al tratatului."Ne confruntam cu amenintari cu mai multe fatete, cu o concurenta sistemica din partea puterilor autoritare care incearca sa se afirme, precum si cu provocari in crestere pentru securitatea tarilor noastre si a cetatenilor nostri, din toate directiile strategice. Actiunile agresive ale Rusiei reprezinta o amenintare la adresa securitatii euro-atlantice; terorismul in toate formele si manifestarile sale ramane o amenintare persistenta pentru noi toti. Actori statali si nestatali submineaza ordinea internationala bazata pe reguli si incearca sa submineze democratia din intreaga lume. Instabilitatea observata dincolo de granitele noastre favorizeaza, de asemenea, migratia neregulata si traficul de persoane", constata participantii la summit.Comunicatul enumera intre provocari "influenta crescanda si politicile internationale ale Chinei", asigurand ca aliatii vor "interactiona cu China pentru a apara interesele de securitate ale Aliantei", precum si "amenintari cibernetice si hibride, alte amenintari asimetrice, inclusiv campanii de dezinformare, utilizarea rau intentionata a tehnologiilor emergente si a unor tehnologii perturbatoare din ce in ce mai sofisticate".In acelasi timp, "progresele rapide in spatiu ne afecteaza securitatea", proliferarea armelor de distrugere in masa si "erodarea arhitecturii de control al armelor submineaza, de asemenea, securitatea noastra colectiva", iar "schimbarile climatice sunt un factor de multiplicare a amenintarilor cu implicatii asupra securitatii Aliantei", noteaza participantii la summit.In acest context, liderii NATO anunta aprobarea "astazi, in cadrul NATO 2030, a unei agende transatlantice pentru viitor", care "completeaza si extinde adaptarea politica si militara in curs, consolideaza capacitatea noastra de a indeplini cele trei sarcini esentiale si contribuie la consolidarea Aliantei noastre si la pregatirea pentru viitor".Participantii isi reitereaza "angajamentul de a mentine un mix adecvat de capabilitati nucleare, conventionale si de aparare antiracheta pentru descurajare si aparare, precum si fata de angajamentul de investitii in aparare din 2014, in totalitate".Liderii se angajeaza de asemenea sa creasca "rezilienta, care ramane o responsabilitate nationala", si sa adopte "o abordare mai integrata si mai bine coordonata, in concordanta cu angajamentul nostru colectiv in temeiul articolului 3 din Tratatul Atlanticului de Nord, de a reduce vulnerabilitatile si de a ne asigura ca militarii nostri pot opera eficient pe timp de pace, criza si conflicte"."Agenda NATO 2030 stabileste un nivel mai inalt de ambitie pentru NATO si ofera orientari clare privind continuarea adaptarii pentru a aborda amenintarile si provocarile existente, noi si viitoare, pe baza adaptarii politice si militare continue a Aliantei. Pentru a implementa agenda NATO 2030, cele trei sarcini esentiale si urmatorul Concept Strategic necesita resurse adecvate, prin cheltuieli nationale pentru aparare si finantare comuna. Pe baza cerintelor, suntem de acord sa majoram aceste resurse, inclusiv daca este necesar prin finantarea comuna NATO, incepand cu 2023, tinand cont de sustenabilitate, accesibilitate si responsabilitate. Cand ne vom intalni in 2022, vom conveni, alaturi de Conceptul Strategic, asupra cerintelor specifice de finantare suplimentara pana in 2030 si implicatiilor in materie de resurse pentru bugetul militar al NATO, a programului NATO de investitii in securitate si a bugetului civil, si vom identifica eventuale masuri de eficientizare", se arata in comunicat.Participantii la summit mentioneaza pe de alta parte ca "de mai bine de 25 de ani NATO se preocupa de construirea unui parteneriat cu Rusia , inclusiv prin intermediul Consiliului NATO-Rusia (NRC), iar in timp ce NATO isi respecta angajamentele internationale, Rusia continua sa incalce valorile, principiile, increderea si angajamentele stipulate in documentele convenite si care stau la baza relatiei NATO-Rusia"."Ne reafirmam deciziile fata de Rusia convenite la summitul din Tara Galilor din 2014 si la toate reuniunile noastre ulterioare ale NATO. Am suspendat orice cooperare practica civila si militara cu Rusia, ramanand in acelasi timp deschisi dialogului politic. Pana cand Rusia nu va demonstra respectarea dreptului international si a obligatiilor si responsabilitatilor sale internationale, nu poate exista o revenire la 'business as usual'. Vom continua sa raspundem la deteriorarea mediului de securitate prin intarirea pozitiei noastre de descurajare si aparare, inclusiv printr-o prezenta avansata in partea de est a Aliantei. NATO nu cauta confruntarea si nu reprezinta o amenintare pentru Rusia. Deciziile pe care le-am luat sunt pe deplin in concordanta cu angajamentele noastre internationale si, prin urmare, nu pot fi considerate de nimeni ca fiind in contradictie cu Actul fondator NATO-Rusia", se subliniaza in comunicat.Acesta mai arata ca "dezvoltarea dispozitivului militar in mai multe domenii de catre Rusia, postura sa mai asertiva, capacitatile sale militare inovatoare si activitatile provocatoare, inclusiv in apropierea granitelor NATO, precum si exercitiile sale de mare anvergura fara preaviz, continuarea intaririi militare in Crimeea , desfasurarea de rachete moderne cu capacitate duala in Kaliningrad, integrarea militara cu Belarus si incalcarile repetate ale spatiului aerian al aliatilor NATO ameninta din ce in ce mai mult securitatea zonei euro-atlantice si contribuie la instabilitate de-a lungul frontierelor NATO si nu numai".Comunicatul insista ca "Rusia a continuat sa-si diversifice arsenalul nuclear, inclusiv prin implementarea unei game de sisteme de rachete cu raza scurta si medie de actiune destinate sa exercite o actiune coercitiva asupra NATO. Rusia si-a recapitalizat aproximativ 80% din fortele strategice nucleare si isi extinde capacitatile nucleare, urmarind sa se doteze cu arme noi si destabilizatoare si o gama diversa de sisteme cu dubla capacitate. Rusia continua sa foloseasca o retorica nucleara agresiva si iresponsabila si a sporit importanta pe care o acorda deja exercitiilor conventionale destabilizatoare, care includ sisteme cu capacitate duala. Strategia nucleara a Rusiei si modernizarea, diversificarea si extinderea sistemelor de arme nucleare, inclusiv cresterea calitativa si cantitativa a armelor sale nucleare non-strategice, contribuie tot mai mult la o postura mai agresiva de intimidare strategica. Vom continua sa conlucram indeaproape pentru a aborda toate amenintarile si provocarile ridicate de Rusia", conchid participantii la summit.Acestia isi reitereaza in acelasi timp "sprijinul pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova in cadrul granitelor lor recunoscute la nivel international" si cer Rusiei, "in conformitate cu angajamentele sale internationale, sa retraga fortele pe care le-a stationat in cele trei tari fara acordul lor"."Condamnam cu tarie si nu vom recunoaste anexarea ilegala si nelegitima a Rusiei la Crimeea si denuntam ocuparea temporara a acesteia. Abuzurile si incalcarile drepturilor omului impotriva tatarilor din Crimeea si a membrilor altor comunitati locale trebuie sa inceteze. Recenta intarire a dispozitivului sau militare si activitatile de destabilizare ale Rusiei in Ucraina si in jurul acesteia au intensificat si mai mult tensiunile si au subminat securitatea. Facem apel la Rusia sa puna capat acestei intariri a dispozitivului sau militar si sa nu mai restrictioneze navigatia in anumite parti ale Marii Negre", noteaza liderii NATO.Ei cer de asemenea Rusiei "sa se angajeze in mod constructiv in procesul de solutionare a problemei Transnistriei", exprimandu-si hotararea de a "sprijini reformele democratice ale Republicii Moldova si de a-i oferi asistenta prin initiativa NATO de intarire a capacitatilor de aparare si de securitate".Comunicatul aminteste ca "dupa aproape 20 de ani, operatiunile militare ale NATO in Afganistan se apropie de sfarsit". "I-am privat pe teroristi de un sanctuar de unde sa planifice atacuri impotriva tarilor noastre, am ajutat Afganistanul sa isi construiasca institutiile de securitate si am instruit, consiliat si asistat Fortele Nationale Afgane de Aparare si Securitate; acestia isi asuma acum intreaga responsabilitate pentru securitatea din tara lor", afirma participantii la summit, care aduc totodata "un omagiu celor care si-au pierdut viata sau au fost raniti" si isi exprima "profunda recunostinta pentru toti barbatii si femeile care au slujit sub stindardul NATO, precum si familiilor lor"."Descurajarea si apararea sunt in centrul Aliantei, sustinute de articolul 5 din Tratatul de la Washington si de o legatura transatlantica durabila. Suntem uniti si hotarati in capacitatea si angajamentul nostru de a ne apara reciproc. Vom mentine si vom dezvolta in continuare intreaga gama de forte si capacitati pregatite necesare pentru a asigura o descurajare si aparare credibile si vom oferi Aliantei o gama larga de optiuni pentru a ne adapta raspunsul la circumstante specifice si pentru a raspunde oricaror amenintari, din partea unor actori statali si nestatali, de oriunde si oriunde ar aparea", insista participantii.Comunicatul mai consemneaza intre altele ca NATO nu are "intentia de a lansa rachete nucleare terestre in Europa" si ca aliatii "saluta infiintarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta in Romania".Documentul face referire si la cazurile de razboi hibrid, in care "Consiliul ar putea decide sa invoce articolul 5 din Tratatul de la Washington, ca in cazul unui atac armat. NATO si aliatii vor continua sa se pregateasca, sa descurajeze si sa se apere impotriva amenintarilor hibride", scriu participantii la summit.Similar, acestia considera ca "atacurile inspre, din sau in spatiu prezinta o provocare clara pentru securitatea Aliantei, al carei impact ar putea ameninta prosperitatea, securitatea si stabilitatea nationala si euro-atlantica si ar putea fi la fel de nocive pentru societatile moderne ca un atac conventional" . "Astfel de atacuri ar putea duce la invocarea Articolului 5", atentioneaza liderii, o decizie cu privire la momentul in care astfel de atacuri ar duce la invocarea articolului 5 "urmand a fi luata de Consiliul Nord-Atlantic de la caz la caz".Participantii la summit isi reafirma "angajamentul de a continua sa asigure o capacitate NATO de aparare impotriva rachetelor balistice (BMD), de a continua asigurarea misiunii principale a Aliantei de aparare colectiva si de a conferi protectie completa tuturor populatiilor, teritoriului si fortelor europene ale NATO impotriva amenintarii tot mai mari pe care o reprezinta proliferarea rachetelor balistice". Comunicatul subliniaza in acest sens ca apararea antibalistica a NATO este "pur defensiva, iar scopul si principiile sale politice raman neschimbate de la summitul de la Lisabona din 2010". "Apararea antiracheta poate completa rolul armelor nucleare in descurajare, nu le poate substitui", amintesc aliatii.Apararea antibalistica a NATO "se bazeaza pe contributii nationale voluntare, in special mijloacele SUA din Romania, Turcia , Spania si Polonia inscriindu-se in abordarea adaptiva pe etape pentru o aparare antiracheta a Europei, precum si pe sistemul sau de comanda si control, singura componenta eligibila pentru finantare comuna", noteaza comunicatul, care mai insista ca BMD a NATO "nu este indreptata impotriva Rusiei si nu va submina descurajarea strategica a Rusiei", fiind "destinata sa asigure apararea impotriva potentialelor amenintari care provin din afara zonei euro-atlantice"."Salutam si sustinem pe deplin acordul dintre Statele Unite si Federatia Rusa de prelungire a noului Tratat START pentru cinci ani. Aliatii NATO considera ca noul Tratat START contribuie la stabilitatea internationala, iar aliatii isi exprima din nou sprijinul ferm pentru punerea sa in aplicare si pentru dialogul timpuriu si activ cu privire la modalitatile de imbunatatire a stabilitatii strategice", afirma participantii.In acelasi timp, acestia mentioneaza ca "Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare (TNP) ramane bastionul esential impotriva proliferarii armelor nucleare, piatra de temelie a arhitecturii globale de neproliferare nucleara si dezarmare, precum si cadrul pentru cooperare internationala in distribuirea beneficiilor utilizarii pasnice a energiei, stiintei si tehnologiei nucleare. Aliatii raman ferm angajati fata de implementarea integrala a TNP in toate aspectele sale, ca platforma de neinlocuit".Comunicatul "saluta discutiile substantiale dintre participantii la Planul de Actiune Comprehensiva Comuna (JCPoA) si separat cu Statele Unite pentru o revenire reciproca la respectarea JCPoA de catre Statele Unite si Iran ". "Este vital ca Iranul sa mentina spatiul pentru aceste discutii evitand orice noua escaladare", noteaza participantii.Aliatii raman profund preocupati de evolutiile din Belarus din august 2020, afirmand ca "politicile si actiunile Belarusului au implicatii asupra stabilitatii regionale si au incalcat principiile care stau la baza parteneriatului nostru" si asigurand ca "NATO va ramane vigilenta si va monitoriza implicatiile asupra securitatii Aliantei"."Devierea inacceptabila a unui avion civil in mai 2021 si arestarea ulterioara a unui jurnalist si a partenerei sale care calatoreau la bord au pus in pericol siguranta civililor si au constituit un afront grav in ce priveste disidenta politica si libertatea presei. Sustinem investigatiile independente, inclusiv de catre Organizatia Aviatiei Civile Internationale (OACI). Sustinem masurile luate de aliati individual si colectiv ca raspuns la acest incident. Facem apel la Belarus sa respecte dreptul international, sa respecte drepturile omului si libertatile fundamentale si sa elibereze imediat si neconditionat toti detinutii politici, inclusiv pe cei care apartin Uniunii polonezilor din Belarus. Un Belarus democratic, suveran si stabil este in interesul nostru al tuturor", subliniaza participantii la summit."Ambitiile declarate ale Chinei si comportamentul asertiv prezinta provocari sistemice pentru ordinea internationala bazata pe reguli si pentru domeniile relevante pentru securitatea Aliantei", consemneaza totodata comunicatul, care mai noteaza ca "China isi extinde rapid arsenalul nuclear", este "opaca in implementarea modernizarii sale militare" si "coopereaza militar cu Rusia, inclusiv prin participarea la exercitii ruse in zona euro-atlantica". "Ramanem preocupati de lipsa frecventa de transparenta a Chinei si de utilizarea dezinformarii. Solicitam Chinei sa isi respecte angajamentele internationale si sa actioneze responsabil in sistemul international, inclusiv in domeniile spatial, cibernetic si maritim, in concordanta cu rolul sau de putere majora", scriu aliatii.Acestia adauga ca "NATO mentine un dialog constructiv cu China, acolo unde este posibil". "Pe baza intereselor noastre, salutam oportunitatile de a interactiona cu China in domenii relevante pentru Alianta si in ce priveste provocarile comune, cum ar fi schimbarile climatice. Aliatii indeamna China sa se angajeze in mod real in dialog, consolidarea increderii si masuri de transparenta cu privire la capacitatile si doctrina sa nucleara. Transparenta si intelegerea reciproca ar fi benefice atat pentru NATO, cat si pentru China", noteaza comunicatul.Aliatii remarca de asemenea ca "schimbarile climatice sunt una dintre provocarile definitorii ale vremurilor noastre" si afirma ca pentru a spori gradul de constientizare, NATO va efectua evaluari anuale ale impactului schimbarilor climatice asupra mediului sau strategic, precum si asupra misiunilor si operatiunilor". Pentru a se adapta la schimbarile climatice, NATO va include consideratii privind schimbarile climatice in intregul sau spectru de lucru, de la planificarea apararii si dezvoltarea capacitatilor pana la pregatirea civila si exercitii, se arata in comunicat.Aliatii isi reafirma, in fine, angajamentul fata de politica NATO a usilor deschise, in temeiul articolului 10 din Tratatul de la Washington, "care a fost un succes istoric" si reitereaza "decizia luata la Summitul de la Bucuresti din 2008 conform careia Georgia si Ucraina vor deveni membre ale Aliantei, prin Planul de actiune pentru aderare (MAP) ca parte integranta a procesului", "fiecare partener fiind judecat dupa propriile sale merite"."Prin deciziile noastre de astazi, am deschis un nou capitol in relatia transatlantica si am stabilit directia pentru adaptarea continua a Aliantei catre 2030 si mai departe. Asteptam cu nerabdare sa ne intalnim din nou in Spania in 2022, iar apoi in Lituania", conchid aliatii.