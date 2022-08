Din cauza tensiunilor cu Rusia, NATO ar putea trimite 5.000 de militari in Romania

NATO isi sporeste prezenta in Europa, pentru a descuraja eventuale operatiuni militare ale Rusiei. In acest context, Romania s-a oferit sa gazduiasca 5.000 de militari, iar Alianta Nord Atlantica analizeaza aceasta posibilitate.

"Vom lua masuri privind o prezenta corespunzatoare pentru regiunea de sud-est, cu elemente terestre construite in jurul unei brigazi multinationale", declarat seful NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters.

Romania s-a oferit sa puna la dispozitie o baza pentru aceasta brigada, care ar avea in jur de 5.000 de militari si care "ar organiza si facilita activitatile NATO in regiune in privinta exercitiilor si a masurilor de asigurare", a spus Stoltenberg.

Ministrii Apararii din cele 28 de state membre ale Aliantei, reuniti marti si miercuri la Bruxelles, vor analiza oferta, arata News.ro.

"Discutam o oferta din partea Romaniei potrivit careia pot furniza cadrul si sediul unei brigazi ce poate organiza si facilita activitatile NATO in regiune, inclusiv exercitii, dar si masuri de asigurare", a adaugat seful NATO. Acesta a subliniat insa ca, desi oferta Romaniei este pe agenda, detaliile urmeaza sa fie stabilite mai tarziu.

"Nu cautam confruntarea cu Rusia, nu vrem un nou Razboi Rece", a declarat Stoltenberg marti, inaintea reuniunii de la Bruxelles.

"NATO va continua sa apere toti aliatii in fata oricarei amenintari", a subliniat el.

Ministrii apararii din NATO ar urma de asemenea sa pregateasca terenul pentru desfasurarea a patru batalioane in Polonia si in cele trei tari baltice - Estonia, Letonia si Lituania. Deciziile finale sunt asteptate la summi-tul liderilor din Alianta de luna viitoare de la Varsovia.

Masurile luate de NATO pentru a descuraja Rusia sa aiba si in statele baltice ori Polonia actiuni similare cu cele din 2014, cand si-a anexat Crimeea, nu au fost pe placul Kremlinului. In repetate randuri, oficialii de la Moscova au apreciat ca masurile NATO reprezinta o amenintare la adresa Rusiei.