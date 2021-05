Diplomatii din Belarus vor avea interdictie la sediul NATO din Bruxelles. Masura vine dupa deturnarea avionului Ryanair

"Am decis sa limitam accesul personalului belarus la Cartierul General al NATO", la Bruxelles, a declarat norvegianul Stoltenberg in timpul unei conferinte de presa."Aliatii au condamnat in mod ferm o incalcare a regulilor internationale si un atac impotriva libertatii de exprimare" de catre autoritatile Republicii Belarus, a amintit Stoltenberg. "Salutam sanctiunile adoptate de aliatii NATO, inclusiv restrictiile de acces impuse companiei (aviatice) din Belarus si cerem eliberarea imediata a persoanelor arestate", a adaugat el. Autoritatile belaruse au constrans pe 23 mai un avion al companiei Ryanair ce decolase din Atena cu destinatia Vilnius sa schimbe ruta si sa aterizeze la Minsk, invocand o alerta cu bomba. Doi pasageri, jurnalistul disident belarus Roma Protasevici si iubita lui Sofia Sapega, au fost arestati.Uniunea Europeana, 22 de tari membre ale careia sunt si membre NATO , a decis sa interzica spatiul sau aerian si aeroporturile sale avioanelor belaruse si le-a recomandat companiilor europene sa evite spatiul aerian al acestei tari.Liderii europeni au cerut, de asemenea, pregatirea unor sanctiuni economice sectoriale pentru a lovi financiar regimul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko. Ele ar urma sa fie prezentate ministrilor de externe ai tarilor din UE cu prilejul reuniunii lor din 21 iunie din Luxemburg.Republica Belarus si-a deschis o misiune diplomatica pe langa NATO in aprilie 1998, la sase ani dupa ce a aderat la Consiliul de cooperare nord-atlantic, devenit in 1997 Consiliul de parteneriat euro-atlantic, forum ce reuneste toate tarile aliate si partenere ale zonei euro-atlantice.Cooperarea bilaterala a inceput in 1995, in timpul aderarii Belarus la programul Parteneriat pentru pace.