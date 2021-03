Secretarul general al NATO, despre relatia dificila cu Rusia: "Submineaza si destabilizeaza vecinii, inclusiv Republica Moldova"

"Relatia noastra cu Rusia ramane foarte dificila, dar reuniunea de astazi demonstreaza consensul puternic la nivelul aliatilor si cu partenerii", a spus miercuri Stoltenberg , dupa o reuniune a ministrilor de Externe din cadrul NATO la care au participat si reprezentantii Finlandei si Suediei, precum si Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate, Josep Borrell Fontelles."In pofida anilor de presiuni si eforturi de initiere a unui dialog semnificativ, Rusia a intensificat comportamentul represiv pe plan intern si comportamentul agresiv pe plan extern. In Rusia, observam actiuni de reprimare a disidentilor politici si cerem eliberarea imediata a lui Aleksei Navalnii si a altor demonstranti pasnici care au fost arestati. Pe plan extern, Rusia submineaza si destabilizeaza vecinii, inclusiv Ucraina Georgia si Republica Moldova. Sustine actiunile de reprimare din Belarus si incearca sa se implice in regiunea Balcanii de Vest", a adaugat el."Rusia continua suplimentarea capabilitatilor militare, din Marea Baltica la Marea Neagra, din Orientul Mijlociu in nordul Africii, din Mediterana in zona arctica", a subliniat Jens Stoltenberg, denuntand inclusiv campaniile ruse de propaganda si dezinformare, precum si atacurile cibernetice."Ca reactie la actiunile Rusiei, NATO a implementat cea mai mare consolidare a apararii colective dintr-o generatie. Am intensificat apararea hibrida si cibernetica. Vom ramane vigilenti. (...) Aliatii sunt de acord ca trebuie sa continuam revizuirea si adaptarea capabilitatilor pentru descurajare si aparare, inclusiv in privinta amenintarii din ce in ce mai mari a rachetelor ruse. Abordarea noastra dubla combina descurajarea puternica si apararea cu deschiderea si dialogul", a mai spus seful NATO. Cu ocazia reuniunii, Heiko Maas, ministrul german de Externe, a exprimat speranta, potrivit agentiei DPA, ca in cadrul Consiliului NATO-Rusia va putea exista "dialog foarte intens pentru securitate politica si incredere"."In ultima instanta, eu cred sa putem spera sa avem cel putin o relatie previzibila si stabila cu Rusia", a spus, la randul sau, secretarul de Stat american, Antony Blinken.