Erdogan le "trage cu ochiul" americanilor: "Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie"

Relatiile dintre cei doi aliati din NATO sunt tensionate din cauza mai multor probleme. In decembrie, Natiunile Unite au sanctionat Turcia pentru achizitia de sisteme rusesti de aparare S-400, in timp ce Ankara a fost nemultumita de sprijinul acordat de SUA militiei kurde YPG din Siria , pe care o considera o organizasie terorista.Turcia, care a afirmat ca doreste imbunatatirea legaturilor cu SUA in timpul presedintiei lui Joe Biden , a cerut Washingtonului sa nu mai sprijine YPG, acuzand ca americanii tin partea militantilor care au executat 13 turci in nordul Irakului, in aceasta luna. Statele Unite critica in schimb Ankara in privinta drepturilor si libertatilor."Ca turci, consideram ca interesele noastre comune cu Statele Unite depasesc cu mult diferentele de opinie", a afirmat Erdogan in comentarii la televiziune, adaugand ca Ankara vrea intarirea cooperarii prin intermediul "unei perspective pe termen lung, din care ambele parti sa aiba de castigat"."Turcia va continua sa isi faca datoria intr-o maniera demna de alianta si parteneriatul strategic dintre cele doua tari", a spus liderul turc, adaugand ca relatiile turco-americane au fost "puse serios la incercare" in ultima perioada.Intr-o convorbire telefonica din aceasta luna, care a marcat primul contact oficial de la preluarea presedintiei de catre Biden, consilierul pentru politica externa al lui Erdogan, Ibrahim Kalin, i-a spus consilierului pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, ca disputa legata de sistemul S-400 trebuie solutionata.Ministrul turc ce Externe Mevlut Cavusoglu si secretarul de Stat Antony Blinken au discutat despre disputa legata de S-400 si despre alte dezacorduri in timpul primei lor convorbiri telefonice.Turcia a angajat firma de avocatura Arnold & Porter din Washington pentru a face lobby in vederea revenirii in programul avioanelor de lupta F-35, in care era si cumparator si producator, dupa ce a fost exclusa din acesta in urma achizitiei sistemelor S-400.Washingtonul sustine ca sistemele de aparare reprezinta un pericol pentru avioanele F-35, dar Ankara respinge acest fapt.