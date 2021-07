Un avion de vanatoare F-16 al fortelor aeriene belgiene s-a prabusit peste o cladire FOTO

New photos show Belgian F-16 collided with airport building at Leeuwarden air base as pilot ejected. 2 people injured during the incident. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/cHl9EeWtYg - Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021

Pilot ejects from Belgian F-16 at Leeuwarden airbase in The Netherlands. Condition of the pilot currently unknown. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/LQiPFLUfNl - Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 1, 2021

Pilotul a reusit sa iasa in siguranta din avion, a anuntat armata pe Twitter Cauza accidentului nu se cunoaste inca. Martori oculari au relatat ca aeronava era cuprinsa de flacari cand s-a izbit de cladire, cu putin timp inainte de decolare.Conform Fortelor Aeriene olandeze, 'nu a existat niciun incendiu si nicio explozie'. Aeronava stationa pe aerodromul militar din Leeuwarden. Avioane F-16 erau programate sa fie transferate joi la o alta baza militara din Olanda.