Gerhard Schroeder: Reunificarea Peninsulei Crimeea cu Rusia reprezinta un raspuns la extinderea NATO

Acesta a remarcat faptul ca, in cazul in care Ucraina ar fi intrat in NATO, baza navala principala a Flotei ruse din Marea Neagra de la Sevastopol ar fi ramas pe teritoriul Aliantei, scrie publicatia DefenseRomania.ro Shroeder considera ca Rusia a inteles pericolul deplin al aderarii Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica. Iar, probabilitatea unei astfel de evolutii a evenimentelor a fost destul de mare.In opinia lui Shroeder, aderarea statelor est-europene la NATO a fost un proces legitim si natural. Insa, ulterior, la presiunea SUA, s-a decis sa se mearga dincolo de acesta, incepand discutiile de aderare cu Ucraina si Georgia . Fostul cancelar a remarcat faptul ca acest demers facea parte dintr-o strategie de a inconjura Rusia, care, in acel moment, incerca sa mentina relatii deschise si de prietenie atat cu Europa, cat si cu NATO.Si, desi Shroeder recunoaste ca intrarea Crimeii in compunerea Federatiei Ruse este contrara normelor dreptului international, acesta considera ca Rusia a avut motive intemeiate pentru un astfel de pas.Fostul cancelar al Germaniei nu este adeptul sanctiunilor impotriva Rusiei, fiind convins ca niciun presedinte rus nu ar mai da Crimeea inapoi Ucrainei.Trebuie precizat faptul ca, in prezent, activitatea lui Gerhard Shroeder este strans legata de interesele economice ale Rusiei in Europa, fiind presedintele Consiliului de Administratie al Rosneft si presedintele comitetului actionarilor Nord Stream AG.CITESTE SI: