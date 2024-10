Joseph Dunford a devenit comandantul suprem al NATO

Generalul american Joseph Dunford a preluat duminica functiile in fruntea coalitiei ce formeaza Forta Internationala de Asistenta pentru Securitate (ISAF) condusa de Statele Unite in Afganistan, succedandu-i generalului John Allen, informeaza AFP.

Joseph Dunford ar urma sa fie in principiu ultimul comandant al SUA in cadrul acestui conflict care a durat 11 ani, avand in vedere ca fortele occidentale se pregatesc sa se retraga pana la sfarsitul anului 2014.

John Allen, numit in postul de comandant suprem al NATO, a dat asigurari ca coalitia este 'pe calea victoriei'.

Dunford, care si-a castigat porecla de 'Joe luptatorul' in timpul razboiului din Irak, nu a mai servit pana acum niciodata in Afganistan.

Nascut in Boston in 1955, generalul a urcat in toate esaloanele Marinei, forta de elita a armatei americane care a fost angajata in peste 300 de teatre de operatii de la crearea sa. Dupa ce a ocupat diferite posturi operationale, a devenit numarul doi al Marinei in octombrie 2010.

Aproximativ 67.000 de americani sunt desfasurati in prezent in Afganistan alaturi de 37.000 de militari ai coalitiei si 337.000 de soldati si politisti afgani.

