Marea Britanie: NATO este nepregatita in fata unui posibil atac al Rusiei

NATO nu este pregatita sa faca fata unei posibile amenintari din partea Rusiei, se arata intr-un raport al unei comisii a Parlamentului britanic. Astfel, organizatia nu ar putea respinge un potential atac rus asupra unui stat membru.

De asemenea, organizatia militara nord-atlantica are deficiente serioase in structurile sale de comanda, precum si in abilitatea de a prezice si de a avertiza in legatura cu un potential atac, dar si in ce priveste promptitudinea fortelor sale, transmite Sky News.

In raport se mai arata ca trupele NATO ar trebui sa-si mentinta prezenta in statele membre "vulnerabile" pentru a putea contracara posibilele amenintari din partea Rusiei.

Raportul sugereaza nevoia unei "reforme radicale", insa precizeaza ca riscul unui atac militar conventional al Rusiei indreptat impotriva unui stat membru NATO ramane scazut.

Printre reformele recomandate se numara si o prezenta continua a trupelor NATO in statele baltice, care sunt considerate vulnerabile - Estonia, Letonia si Lituania.

Purtatorul de cuvant al NATO, Oana Lungescu, a spus ca nu a vazut inca raportul comisiei britanice, "insa il vom studia cu atentie odata ce va fi publicat".

NATO, cu ochii pe Moscova: Activitate rusa in spatiul aerian baltic s-a intensificat

Ads

La inceputul saptamanii, aviatorii polonezi, care conduc misiunea NATO de patrulare aeriana in statele baltice pentru a cincea oara, au anuntat ca se confrunta cu o intensificare a activitatilor fortelor aeriene ruse.

NATO a marit patrulele in spatiul aerian baltic dupa agresiunea rusa in Ucraina. Pe langa aparatele poloneze MiG-29 si britanice Eurofighter Typhoon din Lituania, Danemarca a detasat avioane de lupta in Estonia si Franta a trimis aparate de zbor in Polonia.

Cameron: Daca nu actionam, Rusia va destabiliza si alte tari, precum Romania (Video)

De asemenea, miercuri, prim-ministrul britanic, David Cameron, a spus ca Moscova ar putea destabiliza si alte tari europene, precum Romania, dupa Ucraina, daca Occidentul nu va lua masuri impotriva Rusiei.

Ads