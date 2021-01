Mike Pompeo, in vizita de doua zile la Bruxelles pentru a reafirma "sprijinul neabatut" al SUA fata de NATO

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat, Mike Pompeo va reafirma la Bruxelles "sprijinul neabatut al Statelor Unite fata de NATO", precum si fata de parteneriatul dintre SUA si Belgia Pe parcursul celor doua zile, Pompeo se va intalni cu secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, si cu ministrul belgian de externe, Sophie Wilmes."Secretarul (de stat) Pompeo va evidentia importanta durabila a parteneriatului transatlantic, va promova succesul actual in protejarea comunitatii transatlantice si adaptarea la noile provocari de securitate, si va reafirma taria relatiei bilaterale dintre Statele Unite si Belgia", se spune in comunicatul de la Washington Statele Unite au avut o relatie tensionata cu NATO in mandatul presedintelui in exercitiu Donald Trump , care a criticat in mod repetat statele membre europene pentru cheltuielile insuficiente in sprijinul Aliantei.Trump a provocat ingrijorare si prin punerea sub semnul intrebarii a clauzei de aparare colectiva, ca si prin anuntul unilateral privind o retragere a fortelor americane din Germania, mai aminteste dpa.CITESTE SI: Stenograme savuroase despre cum se impart fotoliile ministeriale. "Am reusit si io, pa niste cai, sa o lipesc pe Oana undeva. O sa va-ntrebe domn' prim ministru daca sunteti de acord"