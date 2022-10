NATO, cu ochii pe Moscova: Activitate rusa in spatiul aerian baltic s-a intensificat

Aviatorii polonezi, care conduc misiunea NATO de patrulare aeriana in statele baltice pentru a cincea oara, anunta ca se confrunta cu o intensificare a activitatilor fortelor aeriene ruse.

Locotenent colonelul Piotr Wyrembski, adjunctul sefului misiunii, a declarat ca avioanele de lupta NATO decoleaza frecvent de la baza din Siauliai, in nordul Lituaniei, pentru a escorta avioanele de lupta ruse care zboara din nordul Rusiei inspre enclava Kaliningrad, scrie delfi.lt.

O posibila explicatie a cresterii frecventei acestor incidente o reprezinta exercitiile militare efectuate de Federatia Rusa si intarirea fortei aeriene ruse.

"Activitatea in spatiul aerian creste gradat si poate fi observata de la an la an. In urma cu cativa ani, era rar, si acum numarul de decolari creste cu fiecare rotatie si fiecare misiune", a aratat Wyrembski.

Un contingent aerian polonez se afla in prezent la baza aeriana lituaniana de la Siauliai, impreuna cu un contingent britanic. In septembrie, misiunea va fi preluata de Canada si Portugalia, dupa care va reveni polonezilor si britanicilor.

NATO a marit patrulele in spatiul aerian baltic dupa agresiunea rusa in Ucraina, scrie sursa citata. Pe langa aparatele poloneze MiG- 29 si britanice Eurofighter Typhoon din Lituania, Danemarca a detasat avioane de lupta in Estonia si Franta a trimis aparate de zbor in Polonia.