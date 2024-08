NATO ia masuri pentru a intari granita Turciei cu Irakul si lupta contra Statului Islamic

Membrii Aliantei Nord-Atlantice au ajuns vineri la un acord asupra unui pachet de masuri prin care sa ajute la consolidarea fortelor irakiene de aparare si de securitate, inclusiv in domeniul formarii militare, deminarii si luptei impotriva dispozitivelor explozive improvizate.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca programul de ajutorare aprobat de catre cele 28 de state membre este conceput sa ajute Irakul prin furnizarea unei sustineri in domenii in care Alianta Nord-Atlantica "este cel mai bine plasata pentru a adauga valoare".

Analisti independenti apreciaza ca o consolidare a capabilitatilor in domeniul apararii Irakului va contribui totodata la stabilizarea frontierei de sud a Turciei, tara membra NATO, si va stimula campania militara a coalitiei conduse de catre Statele Unite cu scopul de a invinge gruparea jihadista Statul Islamic (SI).

Ambasadorii statelor NATO s-au reunit marti intr-o sedinta de urgenta, la solicitarea Turciei, in care au discutat despre amenintarea pe care o reprezinta SI si contramasurile pe care Turcia le-a luat ca raspuns.

Bruno Lete, seful Programului pentru Politica Externa si de Securitate din cadrul German Marshall Fund al Statelor Unite, un centru de reflectie cu sediul la Bruxelles, a declarat ca reuniunea a "incurajat NATO sa se gandeasca mai serios la strategia sa in sud" vizand SI si alte grupari musulmane radicale active in Irak, Siria si cea mai mare parte a Africii de Nord.

Pana acum, subliniaza Lete, sedintele NATO de strategie s-au concentrat in principal asupra amenintarii percepute la est - Rusia.

Stoltenberg a declarat, citat intr-un comunicat, ca programul de asistenta pentru Irak a fost elaborat la solicitarea Bagdadului si in stransa cooperare cu autoritatile irakiene. El a precizat ca NATO planuieste sa ajute Irakul in sapte dmenii prioritare, inclusiv prin consiliere in reformarea sectorului securitatii, eliminarea munitiilor explozive, planificarea militara civila, Apararea cibernetica, medicina militara si planificarea civila pentru situatii de urgenta.

Presedintele american Barack Obama si alti lideri din cadrul blocului militar s-au angajat in septembrie, la Summitul NATO din Tara Galilor, la o "revitalizare a eforturilor (Aliantei) de a ajuta Irakul sa construiasca forte de securitate mai eficiente".

Stoltenberg a anuntat ca experti NATO si irakieni urmeaza sa stabileasca detaliile viitorelor programe de formare, care se vor desfasura in Turcia si Iordania.

Pachetul de ajutorare NATO, a subliniat secretarul general, este conceput atat in completarea a ceea ce face deja coalitia impotriva SI condusa de Washington, cat si a actiunilor individuale ale aliatilor NATO, Uniunii Europene (UE) si ONU.

