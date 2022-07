NATO, prieten sau dusman - cata incredere au romanii in Alianta - sondaj INSCOP

Alianta Nord-Atlantica se bucura de multa si foarte multa incredere din partea a 50,5% dintre romani, potrivit datelor cumulate din opt cercetari realizate de INSCOP, prezentate public luni.

Cercetarile realizate in perioada martie 2013 - martie 2014 releva si ca 49,5% dintre respondenti au incredere putina si foarte putina in NATO.

In luna martie a anului trecut 52,1% dintre romani afirmau ca au incredere multa si foarte multa in NATO, insa anul acesta, in aceeasi luna, procentul acestora a scazut la 48,5%.

Conform INSCOP, barbatii au incredere mai mare in NATO - 52,7% dintre acestia spunand ca au incredere multa si foarte multa in Alianta -, decat femeile (48,4%).

Persoanele din categoria 18-49 de ani au incredere mai multa in NATO, peste 52% sustinand ca au incredere multa si foarte multa in Alianta, in timp ce persoanele de peste 50 de ani au sustinut acest lucru in proportie de 47%.

De asemenea, persoanele cu studii superioare au o incredere semnificativ mai mare in NATO (54,7% incredere multa si foarte multa, 45,3% putina si foarte putina). Cercetarile arata ca 46,8% dintre romanii cu studii primare au incredere multa si foarte multa in Alianta Nord Atlantica, 53,2% - putina si foarte putina, persoanele cu studii medii - 49,5% incredere multa si foarte multa si 50,5% - putina si foarte putina incredere.

Persoanele cu venituri mari au o incredere mai mare in NATO, 56% raspunzand ca au incredere multa si foarte multa, iar 44%, putina si foarte putina. Romanii fara venit sau cu venituri mici au incredere multa si foarte multa in NATO in proportie de 49,7%, in timp ce 50,3% au raspuns ca au incredere putina si foarte putina. 50,3% dintre cei cu venituri medii au raspuns ca au incredere multa si foarte multa in Alianta iar 49,7% - putina si foarte putina.

Cel mai mare nivel de incredere in NATO se inregistreaza in cazul locuitorilor din Moldova-Bucovina (54,2% incredere multa si foarte multa), urmati de locuitorii din Banat-Crisana-Maramures (52,1%), Muntenia-Oltenia-Dobrogea (51,9%) si Transilvania (42,2%).

Cercetarile se bazeaza pe datele culese in opt sondaje din cadrul proiectului "Barometrul de opinie publica - Adevarul despre Romania" realizate de INSCOP Research la comanda Adevarul.

Sondajele au fost realizate in perioada martie 2013 - martie 2014 (martie, aprilie, mai, iulie, septembrie, noiembrie 2013, ianuarie, martie 2014).

Volumul esantionului pentru fiecare sondaj a fost de 1.050-1.080 persoane si este reprezentativ pentru populatia Romaniei de 18 ani si peste 18 ani, tipul esantionului fiind multistratificat, probabilistic. Eroarea maxima admisa a datelor pentru fiecare sondaj este de a3%, la un grad de incredere de 95%.

Esantioanele au fost validate pe baza datelor oficiale ale recensamantului populatiei din 2011. Volumul esantioanelor cumulate a fost de 8.568 persoane. Eroarea maxima admisa pentru esantionul cumulat este de a 1%.

Metoda folosita a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de interviu la domiciliul respondentilor.