Alianta Nord-Atlantica respinge acuzatiile Rusiei privind suplimentarea capacitatilor militare, dand asigurari ca Romania este partener de incredere care va fi aparat de NATO, potrivit unui comunicat oficial.

"Romania este un partener de incredere in cadrul NATO, iar NATO isi apara toti aliatii de orice amenintare", a reactionat Carmen Romero, un purtator de cuvant al NATO.

"Oficiali rusi continua sa faca afirmatii provocatoare, care sunt lipsite de fundament, inadecvate si care nu contribuie la stabilitatea si predictibilitatea in Europa", a subliniat Romero.

"Prin actiunile agresive in Ucraina, Moscova a incalcat legislatia internationala si angajamentele asumate prin Tratatul fondator NATO-Rusia. NATO este o alianta defensiva si continua sa actioneze in conformitate totala cu angajamentele asumate prin Tratatul fondator NATO-Rusia", a subliniat Carmen Romero.

Rusia a amenintat din nou voalat Romania

Aleksandr Lukasevici, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a spus miercuri ca planurile Aliantei Nord-Atlantice de a suplimenta capacitatile militare din Romania sunt "conflictuale", considerand ca Bucurestiul "sacrifica stabilitatea regionala de dragul strategilor" din alte parti ale lumii.

Rusia: Bucurestiul sacrifica stabilitatea regionala de dragul SUA

"Practic, este vorba de o transformare etapizata a acestei tari intr-un pivot de sustinere pentru NATO si SUA aproape de frontierele Rusiei. Noi am comentat in mod repetat masurile luate de state membre NATO, observand atitudinea conflictuala si evidentiind caracterul inadecvat si redundant, atat din punct de vedere militar, cat si financiar", a spus Lukasevici, citat de agentia Sputnik.

In opinia oficialului rus, Romania sacrifica securitatea regionala prin decizia de suplimentare a efectivelor NATO. "Exista tendinta de a trage concluzia ca actualele autoritati din Romania, de dragul cresterii importantei in ochii strategilor din alte parti ale lumii, sunt dispuse sa sacrifice mentinerea stabilitatii in regiunea Marii Negre pentru ratiuni tactice", a spus Lukasevici.

In urma cu cateva zile, Lukasevici afirma ca Romania trebuie sa fie constienta de "responsabilitatea" si de "consecintele" suplimentarii efectivelor NATO pe teritoriul sau, catalogand drept "periculoase" actiunile Aliantei Nord-Atlantice.

