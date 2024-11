NATO se asteapta la ce e mai rau din partea Rusiei? Iata ce va face in 2015

Oficiali NATO au anuntat, marti, ca vor forma, la inceputul anului viitor, o forta militara echipata pentru detasare rapida daca conflictele din Ucraina si Orientul Mijlociu se extind.

Forta "spearhead (varf de sulita - n.red.) ", cunoscuta oficial sub numele de Very High Readiness Joint Task Force, va avea 3-4.000 de soldati din Germania, Norvegia si Olanda si va fi pregatita de detasare la inceputul anului viitor. Este cea mai mare expansiune a NATO de la Razboiul Rece incoace, scrie The Washington Post.

Decizia de a crea o forta de reactie rapida este o recunoastere tacita a felului in care evenimentele aflate la periferia natiunilor ce compun Alianta Nord-Alantica au depasit capacitatea de raspuns a NATO, scrie sursa citata.

NATO a decis la summitul din septembrie ca are nevoie de o forta permanenta de raspuns rapid, de pana la 6.000 de soldati. Cum insa trupele ruse ajuta rebelii pro-rusi din estul Ucrainei, avioanele NATO violeaza frecvent spatiul aerian NATO si gruparea jihadista Statul Islamic ameninta Turcia, stat membru, NATO a decis ca nu poate astepta un an pana la instituirea unei forte permanente.

"Tot ce facem este ca raspuns la Rusia. Prezenta militara mai activa la granite, mai multe exercitii de personal, mai multe activitati militare in aer sporesc pericolul, de la accidente pana la neintelegeri, ca situatia poate scapa de sub control", a aratat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

