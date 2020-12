NATO se desparte de era Trump si asteapta cu nerabdare instalarea lui Joe Biden: "Este un lucru bun pentru noi toti"

Secretarul general al NATO , norvegianul Jens Stoltenberg, il asteapta pe Joe Biden la Bruxelles pentru un summit la inceputul anului 2021 si nu si-a ascuns satisfactia dupa alegerea fostului vicepresedinte al lui Barack Obama "Este un lucru bun pentru noi toti. Joe Biden este un fervent partizan al NATO. Putem spera sa intarim legaturile transatlantice", a spus el luni, in cadrul prezentarii reuniunii ministrilor de externe.De asemenea, este ultima intalnire cu secretarul de stat american, Mike Pompeo. Discutiile au loc prin videoconferinta pe parcursul a doua zile.Marti, reuniunea a fost dedicata viitorului Aliantei, pusa la incercare de neincrederea pe care i-a inspirat-o presedintelui Donald Trump , precum si "capacitatii Aliantei de a se adapta pentru a face fata schimbarilor in raportul de forte odata cu reinarmarea Rusiei si ascensiunea Chinei ca putere economica si militara", a declarat Jens Stoltenberg la sfarsitul primei zile."NATO va avea viitorul pe care i-l vor oferi membrii sai. Va depinde de reangajarea Statelor Unite, de angajamentul europenilor si de capacitatea Aliantei de a trata problemele puse de Turcia , membru al Aliantei, dar care depaseste limitele", a comentat un responsabil al Aliantei."Ankara blocheaza multe decizii, in special parteneriatul dintre NATO si Uniunea Europeana, dar si alte parteneriate care nu ii convin", a subliniat el.Un raport comandat mai multor experti asupra reformelor care trebuie avute in vedere pentru o mai buna functionare a Aliantei a fost facut public marti.Acesta face o serie de recomandari, in special necesitatea de a proteja infrastructura vitala din tarile Aliantei impotriva investitiilor chineze. "Raportul va alimenta propunerile pe care le voi prezenta statelor membre cu ocazia summitului Aliantei", a explicat norvegianul. Data nu a fost inca stabilita, dar traditia cere sa vina dupa ceremonia de instalare a noului presedinte american, potrivit unui responsabil al NATO.O modificare a regulilor pentru luarea deciziilor este, de asemenea, mentionata in raport, dar nu are nicio sansa de a fi aprobata."Este necesara unanimitatea si nu trebuie sa ne asteptam la o punere in discutie a consensului", a declarat reprezentantul unei tari membre."Toata lumea are in vedere Turcia atunci cand este abordat subiectul si adoptarea unui cod de conduita obligatoriu pentru aliati este o formula de compromis", a explicat el.Turcia este si trebuie sa ramana membru al NATO. Alianta nu prevede o procedura de excludere si nimeni isi nu doreste asta, a subliniat el. "Trebuie sa avem vointa politica de a spune Turciei lucrurile pe fata si de a cere clarificari", a afirmat el."Cea mai buna solutie pentru solutionarea diferendelor si divergentelor este o discutie sincera, iar NATO permite acest lucru", a mai spus Jens Stoltenberg.Aliatii se asteapta de la Joe Biden sa redea Statelor Unite rolul lor in cadrul Aliantei, dar se declara "realisti"."Nu ma astept la schimbari fundamentale majore in strategie", a comentat un responsabil european.Dezangajarea militara americana va continua si europenii vor fi chemati sa isi asume mai multe responsabilitati in cadrul misiunilor Aliantei in Afganistan si Irak , a subliniat Jens Stoltenberg."In februarie 2021, vor trebui luate decizii dificile pentru misiunea in Afganistan daca procesul de pace esueaza", a avertizat el."Parteneriatul transatlantic ne impune noua, europenilor, sa ne asumam mai multe responsabilitati", a recunoscut seful diplomatiei germane, Heiko Maas."Vom continua sa actionam pentru o Europa puternica si suverana. Sa ne aparam propria securitate si, in acelasi timp, sa facem parteneriatul mai echilibrat sunt doua fete ale aceleiasi medalii", a afirmat el.Dorinta europeana de autonomie strategica starneste insa preocupare in cadrul Aliantei. "Orice tentativa de indepartare de America de Nord ii va diviza pe europeni", a avertizat Jens Stoltenberg.