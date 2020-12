Nicolae Ciuca, decorat de Statele Unite cu Legiunea de Merit pentru activitatea de sef al Statului Major

"Nu ma gandeam pe atunci ca voi ajunge sef al Apararii sau ca intr-o zi, peste ani, voi fi onorat cu cea mai inalta distinctie militara americana pe care o poate primi un militar strain.Cu siguranta insa intreaga mea cariera a fost influentata de experienta pe care am trait-o acolo, in linia intai, cu militarii romani si aliatii nostri din Statele Unite ale Americii, carora le sunt recunoscator pentru ca, impreuna, am acumulat o parte din experienta necesara transformarii si modernizarii Armatei Romaniei.Statele Unite ale Americii au sustinut permanent Romania si Armata pe drumul dificil al atingerii standardelor specifice NATO . Parteneriatul Strategic dintre tarile noastre, unul dintre pilonii pe care se bazeaza apararea noastra, a contribuit semnificativ la dezvoltarea Fortelor Armate", a scris Nicolae Ciuca pe pagina sa de Facebook "Va felicit pentru realizarile obtinute in perioada exercitarii functiei de sef al Statului Major al Apararii! Decoratia care va este acordata astazi reprezinta recunoasterea rolului deosebit de important pe care l-ati avut in dezvoltarea relatiilor militare bilaterale dintre Romania si Statele Unite ale Americii. Acordul politic incheiat in anul 2015 ne-a permis sa asiguram 2% din PIB pentru finantarea apararii, incepand cu 2017, respectand astfel deciziile asumate in cadrul NATO. Armata Romaniei si-a adus si continua sa-si aduca o contributie importanta la combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, Armata va avea un rol esential in coordonarea si derularea campaniei de vaccinare impotriva acestei maladii, campanie care va debuta nu peste mult timp", a declarat Iohannis la cermonie, urandu-i lui Ciuca putere de munca, satisfactii atat in plan profesional, cat si in plan personal si multa sanatate.Presedintele a vorbit si despre relatia cu SUA, precizand ca intarirea si extinderea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii reprezinta un pilon de baza al politicii externe a Romaniei, pentru promovarea intereselor fundamentale ale tarii noastre, in spiritul continuitatii si predictibilitatii."Salut progresele semnificative inregistrate in ultimii ani in punerea in practica a viziunii noastre comune, a unui Parteneriat Strategic extins, durabil, dinamic si profund ancorat in valorile euroatlantice, capabil sa raspunda nevoii de gestionare a riscurilor si amenintarilor cu care ne confruntam. Apararea si securitatea, comertul, investitiile si securitatea energetica, democratia, statul de drept, drepturile omului si buna guvernare, ca si educatia, stiinta, cercetarea si tehnologia sunt paliere definitorii pe care Parteneriatul nostru se dezvolta permanent", a subliniat presedintele Iohannis.El a remarcat ca, in contextul dificil al actualei pandemii, Romania a mentinut un dialog continuu cu Administratia SUA si am identificat impreuna cai eficiente de cooperare pentru gestionarea si atenuarea efectelor generate de acest teribil virus."Apreciem, in mod deosebit, cooperarea in domeniul inzestrarii pentru aparare cu corporatii din Statele Unite ale Americii, care este benefica modernizarii armatei noastre. Statul roman mentine ca obiectiv major extinderea si aprofundarea cooperarii bilaterale in viitor. Exista premise excelente pentru aprofundarea cooperarii pe toate planurile, de la cel al apararii, pana la domeniul economic in sens larg, incluzand aici evident zona energiei si a infrastructurii", a adaugat Iohannis.CITESTE SI: