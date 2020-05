Reuniune de urgenta a NATO, dupa ce Trump a anuntat ca SUA se retrag din tratatul Cer Deschis

Ziare.

"Reuniunea a fost convocata pentru vineri dupa-amiaza" pentru a analiza consecintele deciziei anuntate de presedintele Donald Trump. Retragerea Statelor Unite din tratat ar urma sa fie "efectiva in sase luni", a anuntat joi o sursa de diplomatica, relateaza AFP.Tratatul - la care au aderat 35 de tari, printre care si Romania - permite survolul teritoriilor respective de catre aeronave de observatie neinarmate.Donald Trump a anuntat, joi, retragerea SUA din tratatul international "Rusia nu a respectat tratatul", a declarat presedintele american. "Atat timp cat nu respecta tratatul, ne vom retrage", a precizat presedintele american.Oficiali de rang inalt din administratia SUA au precizat anterior intr-o discutie cu un grup restrans de reporteri ca retragerea va respecta termenii tratatului. Unul dintre ei a afirmat ca dupa un proces de revizuire care a durat sase luni "a devenit evident ca nu mai este in interesul Americii sa ramana parte a tratatului Cer Deschis", deoarece Rusia incalca acordul si il aplica in moduri care pot contribui la amenintari militare la adresa Statelor Unite si a aliatilor lor.Rusia a denuntat "lovitura" data securitatii europene."Retragerea Statelor Unite din acest tratat inseamna nu numai o lovitura data fundamentului securitatii europene, dar si instrumentelor de securitate militare existente si intereselor esentiale de securitate ale chiar aliatilor SUA", a declarat ministrul adjunct de Externe rus Aleksandr Grusko, citat de agentiile de presa ruse.