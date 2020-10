Rusii reprofileaza aeronavele Su-34. Echipajele bombardierelor vor invata si lupta aeriana

Extinderea capabilitatilor

Fortele de vanatoare

In acelasi timp, avionul va intrebuinta nu numai rachete de aviatie moderne ci si de perspectiva, cu raza medie si lunga de actiune. Posibilitatile de avion de vanatoare ii vor permite sa intercepteze bombardiere ale adversarului si platforme purtatoare de armamente dirijate. Expertii considera ca avionul va putea sa se apere singur, mai ales la distante mari, unde acoperirea acestuia de catre avioanele de vanatoare nu este posibila. In timpul operatiei din Siria , avioanele de acest tip au fost nevoite deja sa zboare cu armamentele destinate luptei aeriene, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Anterior, Su-34 a fost intrebuintat exclusiv in calitate de avion de atac, pentru distrugerea tintelor terestre si navale, precum si pentru acoperirea altor bombardiere cu mijloacele de razboi electronic. Militarii au informat doar despre exercitii rare cu utilizarea de catre echipajele sale a rachetelor pentru lupta aeriana apropiata si instalarea de arme aer-aer in Siria pentru autoaparare.Cu o zi inainte, Serviciul de presa al Ministerului Apararii a anuntat ca, in Regiunea Militara Centru, aeronavele Su-34 au desfasurat, pentru prima data, activitati de pregatire pentru executarea de actiuni in straturile inferioare ale stratosferei. Pilotii au atins o altitudine de 15 kilometri si au lucrat la viteza supersonica pentru a detecta si distruge adversarul aerian. In acelasi timp, au actionat in mod independent, fara "solicitari" de la sistemele de aparare antiaeriana terestre.Spre deosebire de Su-24M, Ministerul Apararii a clasificat Su-34 ca avion de vanatoare si bombardament. Acesta a fost expus de mai multe ori cu aceleasi rachete aer-aer ca si avioanele de vanatoare. In compunerea completului sau de lupta au aparut rachetele cu raza scurta de actiune in infrarosu R-73 si mult mai puternicele R-27, cu radare semiactive de dirijare. De asemenea, au fost facute publice informatii despre posibilitatea folosirii pe acestea a celei mai recente rachete R-77, care este capabila sa loveasca tinte aeriene la o distanta de pana la 110 kilometri.In prezent, in dotarea Fortelor Aerocosmice se afla aproximativ 130 de avioane de tip Su-34. In acest an, a fost inceputa producerea primului lot din cele 24 de avioane modernizate comandate de Ministerul Apararii. Intre diferentele fata de avioanele actuale, dezvoltatorii au anuntat armele mai puternice si mai diverse.Dupa cum a informat anterior cotidianul Izvestia, in prezent se afla in derulare un contract record pentru cateva mii de rachete aer-aer cu raza medie de actiune de tip R-77-1, in valoare de 66 de miliarde de ruble. Realizarea acestuia va permite Ministerului Apararii sa elimine lipsa unor astfel de munitii si sa echipeze cu ele escadrilele dotate cu avioane de vanatoare Su-57 si Su-35, precum si alte modele de aeronave."In pofida faptului ca Su-34 este un bombardier de front cu o autonomie crescuta, acesta are si capabilitati de avion de vanatoare", a declarat pentru Izvestia fostul comandant al Armatei 4 Aeriene si de Aparare Antiaeriana, general locotenent Valery Gorbenko."Nu este nimic complicat in asta. Am practicat tragerile asupra tintelor aeriene incepand de la avionul Su-17. Aeronavele de vanatoare-bombardament nu vor indeplini functii de aparare antiaeriana, dar, in timpul indeplinirii misiunilor de lupta, acestea trebuie sa poata sa se apere", a precizat expertul."Este vorba despre un avion supersonic puternic la mare altitudine, care, in timpul intalnirii cu avioanele de vanatoare la 15 kilometri va putea folosi rachete aer-aer. Su-34 este destul de manevrabil, poate efectua toate acrobatiile aeriene si chiar conduce lupte aeriene. Este, desigur, mai greu decat avioanele de vanatoare specializate, iar aceasta particularitate trebuie luata in considerare la antrenarea echipajelor. Daca aeronava zboara cu o incarcatura completa de bombe, ii va fi mai dificil", a mentionat Gorbenko."In teorie, bombardierele ar trebui sa fie escortate de avioane de vanatoare. Insa, in practica, fortele nu sunt intotdeauna suficiente pentru a le acoperi. Astfel, Su-34 poate efectua o misiune de lupta, in mod autonom, aparandu-se singur impotriva avioanelor adversarului", a concluzionat expertul.Proiectarea avionului Su-34 a inceput inca de la sfarsitul anilor 80 ai secolului trecut, pe baza celui mai recent avion de vanatoare Su-27 din acea perioada. Noul bombardier a mostenit puternicele motoare AL-31F cu camere de forsaj de la acesta. Motoarele ii permit aeronavei sa depaseasca bariera sunetului si, la altitudini mari, accelereaza la o viteza de 1.900 de kilometri pe ora. Avionul a primit si o statie radar multifunctionala avansata Sh-141, capabila sa detecteze nu numai tinte terestre, ci si aeriene. Avionul de vanatoare-bombardament poate "vedea" pe cer un bombardier sau un avion de transport al adversarului la o distanta de pana la 250 de kilometri. In plus fata de o gama larga de munitii conventionale si dirijate, Su-34 este echipat cu o pusca de aviatie si poate transporta pana la sase rachete aer-aer cu raza scurta sau medie de actiune.O caracteristica unica, ce distinge aeronava de orice alte avioane de vanatoare si bombardiere de front autohtone, este reprezentata de cabina de pilotaj, care a fost complet reproiectata in comparatie cu Su-27. In aceasta, pilotul si navigatorul stau unul langa altul, nu unul in spatele celuilalt. Dimensiunile crescute au conferit aeronavei aspectul caracteristic, pentru care Su-34 a primit denumirea neoficiala de "ratusca". De asemenea, a fost imbunatatit confortul echipajului in timpul zborurilor pe termen lung si au facut posibila amplasarea unei bai si a unei chicinete la bord.Pentru a ataca adversarul de la altitudini extrem de mici, aeronava a primit un blindaj serios pentru cabina pilotilor. Greutatea totala a avionului ajunge la o tona si jumatate. Acest lucru este suficient pentru a proteja echipajul si echipamentele vitale de focul armelor mici de la sol.De la inceputul operatiei rusesti din Siria, in zona au fost dislocate permanent avioane Su-34. Acestea s-au specializat in intrebuintarea armamentelor de mare precizie. In timpul celor mai intense actiuni de lupta impotriva ISIL, numarul maxim de aeronave de acest tip din cadrul Bazei Aeriene Hmeimim a ajuns la 14 unitati simultan.Dupa ce, pe 24 noiembrie 2015, un avion de vanatoare turcesc de tip F-16 a doborat un bombardier rusesc Su-24M in Siria, aeronavele Su-34 au inceput sa poarte sub aripi rachete aer-aer cu raza scurta si medie de actiune, pentru autoaparare. In scurt timp insa, aceasta practica a fost oprita, iar avioanele Su-34 au inceput din nou sa fie intrebuintate doar in rolul de avioane de atac.