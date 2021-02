Secretarul general al NATO, acuzatii dure: "China si Rusia incearca sa rescrie regulile internationale"

Reactia lui Biden

"Europa si America de Nord trebuie sa apere ordinea internationala bazata pe reguli, care este pusa la incercare de puterile autoritare", a spus Stoltenberg la Conferinta de Securitate de la Munchen. China si Rusia incearca sa rescrie regulile in beneficiul propriilor interese", a afirmat seful Aliantei Nord-Atlantice, in cadrul acestei eveniment desfasurat prin videoconferinta.Din aceste motive, NATO ar trebui sa isi aprofundeze relatiile cu parteneri precum Australia si Japonia si sa dezvolte altele noi peste tot in lume, potrivit lui Stoltenberg."Numai printr-o actiune concentrata ii putem incuraja pe altii sa joace dupa reguli", a subliniat el. Avansul Chinei este un subiect esential pentru comunitatea transatlantica, avand consecinte potentiale asupra securitatii si prosperitatii noastre si a modului nostru de a trai", a mai avertizat Stoltenberg.Anterior in cadrul conferintei, presedintele american Joe Biden a facut apel la combaterea "abuzurilor economice" ale Chinei. Subliniind ca "toata lumea trebuie sa joace dupa aceleasi reguli", el a atras atentia asupra "abuzurilor economice" si "presiunii" guvernului chinez, care "submineaza fundatiile sistemului economic international".