Stoltenberg: Tratatul privind interzicerea armelor nucleare nu va functiona. Rusia si China investesc intens in arsenale nucleare sofisticate

El a vorbit in deschiderea celei de-a 16-a Conferinte anuale a NATO pe tema Controlului armamentelor, dezarmarii si neproliferarii armelor de distrugere in masa, eveniment desfasurat in sistem videoconferinta."Aceasta conferinta este o oportunitate majora pentru comunitatea internationala sa consolideze Tratatul de Neproliferare Nucleara (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT). Trebuie sa profitam de ea, sa nu subminam NPT sau sa ne indoim de rolul sau. Stiu ca sunt unii care privesc Tratatul international privind interzicerea armelor nucleare ca fiind o solutie alternativa, ce ar elimina toate armele nucleare. La prima vedere pare atragator, dar realitatea este ca nu va functiona. Tratatul privind interzicerea nu are un mecanism care sa asigure scaderea echilibrata a numarului acestor arme si niciun mecanism de verificare. Mai mult, nu a fost semnat de niciun stat ce detine arme nucleare", a aratat el.In acest sens, a vorbit de nevoia de garantii in acest proces de dezarmare."Sa renuntam pur si simplu la factorul nostru de descurajare fara garantii ca si ceilalti vor face la fel este o optiune periculoasa, pentru ca o lume in care Rusia Coreea de Nord si altele au arme nucleare, dar NATO nu are, nu este o lume mai sigura. Dimpotriva, ne va lasa vulnerabili in fata presiunilor si atacurilor si va submina securitatea aliantei noastre", a punctat el.Totodata, secretarul general al NATO a spus ca "doar trei tari aliate au arme nucleare, dar toate membrele NATO beneficiaza de garantiile de securitate ale acestora"."Descurajarea nucleara practicata de noi este cel mai puternic tip de descurajare. In acelasi timp, exista ingrijorari legitime legate de armele nucleare si proliferarea acestora. Rusia si China investesc intens in arsenale nucleare sofisticate si diverse. Coreea de Nord isi continua expansiunea nucleara iar in Iran centrifugele sunt din nou in functiune. Acestea fiind zise, perspectivele unei dezarmari nucleare par indepartate, dar acest lucru nu este mai putin relevant", a afirmat el.In acest context, a incurajat SUA si Rusia, cele doua mari puteri nucleare, sa aiba un dialog pe aceasta tema. Si China ar trebui sa ia parte la negocieri, a spus Stoltenberg."Din nefericire, Beijingul a refuzat, pana acum, sa participe la orice discutii iar lipsa de transparenta privind capabilitatile nucleare si intentiile sunt ingrijoratoare. Totusi, sunt convins ca China, asemenea lumii intregi, ar gasi beneficii intr-un regim de control al armelor care ar limita numarul armelor nucleare, este mai transparent si sporeste predictibilitatea", a aratat acesta.Secretarul general al NATO a subliniat ca, in ultimii 30 de ani, numarul de arme nucleare a fost diminuat cu 90%. "Dar, intr-o lume nesigura, aceste arme trebuie sa continue sa joace un rol vital in pastrarea pacii", a mai aratat el.In deschiderea aceleiasi conferinte a vorbit si ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu Printre invitatii sesiunilor de lucru ale conferintei, aflata la cea de a XVI-a editie, se vor numara Gustavo Zlauvinen, presedintele desemnat al Conferintei de Evaluare a Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare, si Izumi Nakamitsu, subsecretar general al ONU si Inalt Reprezentant pentru Dezarmare. La conferinta va participa si secretarul de stat roman pentru Afaceri strategice, Dan Neculaescu.Conferinta va marca 50 de ani de la intrarea in vigoare a Tratatului privind Neproliferarea Armelor Nucleare si va oferi un cadru de dezbatere in perspectiva Conferintei de Evaluare a acestui Tratat avuta in vedere pentru luna august 2021.Potrivit MAE, evenimentul era programat sa se desfasoare la Bucuresti in luna martie, "ca o recunoastere a profilului ridicat al Romaniei in cadrul NATO", dar a fost reprogramat in format videoconferinta din cauza pandemiei de COVID-19.