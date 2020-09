Ungaria plateste 2 miliarde de dolari pentru 218 vehicule de lupta pentru infanteria Lynx

Biroul lui Gaspar Maroth, insarcinatul guvernamental responsabil pentru coordonarea dezvoltarii fortelor militare si a industriei militare, a declarat pentru MTI ca contractul pentru achizitionarea vehiculelor de lupta Rheinmetall Lynx a fost semnat de Ferenc Korom, comandantul fortelor armate maghiare si de Arman Papperger, presedintele Consiliului de administratie al Companie germana, la Budapesta, informeaza Defense Romania. In cadrul unui program de modernizare al Armatei ungare, in valoare de 2 miliarde de euro, Ungaria va livra 218 de vehicule de lupta Lynx KF41 catre fortele sale terestre. Cele mai multe dintre aceste vehicule de lupta, 172, vor fi produse in Ungaria. Primele 46 vehicule Lynx vor fi fabricate in Germania. Acordul implica, de asemenea, instruirea specialistilor maghiari care vor lucra in uzina din Ungaria, precizeaza Hungary Today.com.Contractul, care a fost semnat astazi la Budapesta, precizeaza urmatoarele: Ca parte a primei vaze a procesului de productie, Ungaria urmeaza sa primeasca patruzeci si sase de vehicule de lupta de infanterie Lynx, precum si noua vehicule blindate de recuperare Buffalo, toate construite in Germania; livrarea urmeaza sa fie finalizata pana la inceputul anului 2023.Cea de-a doua faza a procesului de productie, presupune construite in Ungaria a inca 172 de vehicule Lynx care vor satisface pe deplin nevoile fortelor armate ungare.Ungaria va produce vehicule de lupta blindate LynxIn luna august, guvernul maghiar si compania germana de aparare Rheinmetall AG au convenit sa infiinteze un joint venture pentru a produce vehicule de lupta blindate Lynx in Ungaria.Ungaria isi inzestreaza Fortele Armate cu tehnica militara moderna pentru a-si indeplini obligatiile fata de NATO . Acordul incheiat intre Budapesta si compania germana de aparare Rheinmetall valoreaza peste 2 miliarde de euro, fiind considerat cel mai mare contract din programul de modernizare al Armatei ungare.In cadrul cooperarii dintre gigantul din industria europeana de aparare Rheinmetall si statul ungar, partile vor infiinta un joint venture si o fabrica de productie pentru productia de vehicule de lupta pentru infanterie Lynx de ultima generatie in Ungaria.