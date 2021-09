Uniunea Europeană susține că nu a fost informată în legătură cu pactul de securitate dintre SUA, Marea Britanie și Australia. „Este cu adevărat o lovitură pe la spate”

Uniunea Europeană (UE) nu a fost informată cu privire la pactul în domeniul securităţii AUKUS încheiat de către Statele Unite, Australia şi Regatul Unit, în regunea indo-pacifică, şi ”va analia repercusiunile” acestuia, au anunţat joi doi purtători de cuvânt europeni, relatează AFP.

”Uniunea Europeană nu a fost informată cu privire la acest plan şi ne aflăm în contact pentru a înţelege mai bine această alianţă”, a anunţat un purtător de cuvânt al Înaltului Reprezentant UE pentru Politică Externă şi de Securitate Josep Borrell, Peter Stano.

Borrell urma să prezinte joi seara strategia UE cu privire la regiunmea indo-pacifică.

”O analiză a situaţiei şi a repercusiunilor acestei alianţe urmează să fie realizată, iar următoarea reuniune a minişrilor de Externe din UE, prevăzută la 18 octombrie, la Luxemburg, oferă o oportunitate în vederea unei discuţii despre această alianţă”, a adăugat el.

