Cu ce a fost otravit Aleksei Navalny. Politicianului rus i-a fost inhibata o enzima vitala pentru functionarea sistemului nervos

Potrivit agentiei Reuters, exista cinci elemente care trebuie avute in vedere despre aceasta substanta.Inhibitorii de colinesteraza sunt un grup de compusi chimici cu o gama larga de intrebuintari, de la fabricarea armelor chimice si a pesticidelor pentru uciderea gandacilor si pana la producerea unor medicamente menite sa atenueze simptomele bolii Alzheimer sau a altor forme de dementa.Colinesteraza este o enzima esentiala pentru functionarea normala a sistemului nervos al omului, al altor vertebrate si insectelor.Substantele chimice care blocheaza sau inhiba colinesteraza pot provoca o hiperactivitate in cazul unei multitudini de functii umane, conducand la efecte acute multisistemice care pot fi letale.Unele pesticide, precum organofosfatii sau carbamatii, inhiba colinesteraza. Aceste produse chimice pot fi in unele situatii otravitoare pentru om.Omul poate fi expus pesticidelor care inhibita colinesteraza prin inhalare, ingerare, precum si prin contactul cu ochii sau cu pielea in timpul procesului de productie ori prin aplicare.Medicii de la Spitalul Charite din Berlin, unde este internat Aleksei Navalny, au declarat luni ca datele clinice indica faptul ca acesta prezinta ''urme de otravire (...) cu o substanta din grupa de substante active numite inhibitori de colinesteraza'', o analiza ampla fiind initiata pentru identificarea otravii.Sustinatorii lui Aleksei Navalny cred de asemenea ca acestuia i-a fost pusa otrava intr-un ceai pe care el l-a baut joi pe aeroportul din Tomsk, inainte de a se imbarca intr-un avion cu destinatia Moscova si care a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce lui Navalnii i s-a facut rau.In schimb, responsabili medicali rusi din orasul Omsk, unde Navalnii a fost internat inainte de a fi transferat la Berlin, sustin ca analizele efectuate in doua laboratoare de acolo exclud prezenta urmelor de otrava in organismul opozantului rus.