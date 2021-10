Norvegia: Mai multe persoane ucise şi altele rănite de un bărbat înarmat cu un arc. Suspectul a fost arestat VIDEO

Un individ înarmat cu un arc şi săgeţi a ucis mai multe persoane şi a rănit alte câteva miercuri la Kongsberg, în sud-estul Norvegiei, a anunţat poliţia norvegiană care a arestat un suspect, transmit AFP şi Reuters.

"Din păcate, putem confirma că există mai mulţi răniţi şi, tot din păcate, mai multe persoane au fost ucise", a declarat şeful poliţiei locale, Oyvind Aas, într-o conferinţă de presă.

"Bărbatul care a comis acest act a fost arestat de poliţie şi, potrivit informaţiilor noastre, există o singură persoană implicată", a adăugat el.

Mass-media locală a raportat o mare operațiune de intervenție de urgență în oraș, implicând polițiști înarmați, două elicoptere și mai mult de 10 ambulanțe.

🇳🇴 — BREAKING: Several killed and injured in Kongsberg, Norway after a man shoots people with bow and arrow. The attacks occurred over a "large area." Attacker now in custody. Police have not ruled out a possible terrorist background.

