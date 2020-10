Norvegia le va oferi cetatenilor ei gratuit vaccinul impotriva COVID-19

"Dorim ca un numar cat mai mare de oameni posibil sa beneficieze de oferta de a primi un vaccin sigur si eficace. De aceea vaccinarea va fi gratuita", a explicat intr-o declaratie premierul norvegian, Erna Solberg."UE a incheiat pana in prezent acorduri cu trei producatori de vaccinuri diferiti si negociaza acorduri cu alti producatori. Norvegia (tara nemembra a UE, n.red.) este acoperita de aceste acorduri prin acordurile de recomercializare incheiate cu Suedia", mai precizeaza declaratia. Conform intelegerii dintre guvernele de la Stockholm si Oslo, Suedia va achizitiona mai multe vaccinuri din schema de achizitie a UE, pe care le va revinde Norvegiei.Norvegia face parte si din COVAX, schema globala de distributie a vaccinurilor impotriva COVID-19 sustinuta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), din care fac parte 171 de tari, inclusiv China , dar fara SUA si Rusia Obiectivele programului OMS sunt sa ofere un acces echitabil la vaccinurile impotriva COVID-19 deopotriva pentru statele bogate si cele sarace, sa descurajeze o competitie intre tari pentru obtinerea unor stocuri proprii cat mai mari de vaccin si sa fie vaccinate cu prioritate categoriile de risc in fiecare tara.Initiativa COVAX mai este gestionata, impreuna cu OMS, de alianta pentru vaccinuri GAVI si de Coalitia pentru Inovatii de Raspuns Epidemic (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI). Norvegia este un donator atat pentru GAVI, cat si pentru CEPI, aceasta din urma avand sediul la Oslo.