Norvegia prelungeste suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca. O echipa medicala considera cazurile de tromboza consecinta unui "puternic raspuns imunitar"

S-a apreciat ca este necesara o aprofundare a examinarii eventualelor efecte ale vaccinului, in urma unor cazuri grave de formare a unor cheaguri de sange, relateaza AFP."Este o decizie dificila, dar justificata, de prelungire a suspendarii vaccinului AstraZeneca(-Oxford)", anunta un reprezentant al Institutului norvegian de Sanatate Publica (FHI), Geir Bukholm."Credem ca este necesar sa efectuam mai multe studii cu privire la aceste cazuri", subliniaza el in acest comunicat. Mai multi membri ai personalului de ingrijire din Norvegia , in varsta de pana in 55 de ani, anterior sanatosi, au prezentat o combinatie de simptome atipice - cheaguri de sange, hemoragie si o scadere a nivelului trombocitelor, la cateva zile dupa ce au fost vaccinati cu vaccinulu AstraZeneca-Oxford.Trei dintre ei au murit, iar alta persoana, relativ tanara si fara probleme de sanatate cunoscute, a murit in urma unei hemoragii cerebrale. Nicio legatura nu s-a stabilit, in acest stadiu, cu vaccinul laboratorului farmaceutic suedezo-britanic AstraZeneca.Insa o echipa medicala norvegiana a anuntat ca considera aceste cazuri rare, dar grave, consecinta unui "puternic raspuns imunitar" , declansat de catre vaccinul AstraZeneca-Oxford."Cel mai important este sa se stabileasca daca exista o legatura de cauzalitate intre vaccinare si aceste efecte secundare foarte grave, asa cum suspectam noi", a declarat la postul de radio NRK directoarea FHI, Camilla Stoltenberg.