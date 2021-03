Norvegia va construi primit tunel pentru vapoare din lume. Proiectul va incepe in 2022 VIDEO

Anuntat pentru prima oara in urma cu cativa ani de catre Administratia de coasta norvegiana, acest tunel lung de 1,7 km, cu o latime de 36 de metri, va strapunge muntii Stadhavet din nord-vestul Norvegiei. Constructia va costa circa 330 milioane dolari si va dura intre trei si patru ani, urmand sa inceapa in 2022. "Este un proiect care a fost planificat de zeci de ani. Este foarte placut sa poti incepe, in sfarsit, lucrarile de constructie intr-un an", a declarat pentru CNN Travel managerul de proiect Terje Andreassen de la Administratia de coasta norvegiana.In acest moment, navele care navigheaza in zona sunt adesea afectate de valurile aspre si de vremea rea. Uneori, navele trebuie sa astepte zile intregi in cel mai apropiat port imbunatatirea conditiilor meteorologice.Tunelul va traversa cel mai ingust punct al peninsulei Stadhavet, iar intrarea va fi controlata de un semafor.