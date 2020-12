Noua persoane au fost ranite si 200 evacuate dupa o alunecare de teren in Norvegia

Mai multe case au fost distruse in Gjerdrum, localitate situata la 24 de kilometri de Oslo.Niciunul dintre raniti nu este in stare critica.Oamenii din Gjerdrum au sunat la serviciile de urgenta spunand ca li se misca locuintele, a declarat la postul NRK Roger Pettersen, care conduce operatiunile de salvare. El a caracterizat drept "grava" situatia."Este trist sa vedem cum fortele naturii au devastat Gjerdrum. Gandurile mele se indreapta spre toate persoanele afectate de alunecarea de teren", a reactionat in social media premierul Erna Solberg.CITESTI SI: Zonele din Romania cele mai afectate de COVID-19. Capitala este pe primul loc, iar Cluj raporteaza peste 330 de cazuri