O nava militara germana, disparuta fara urma in urma cu 80 de ani, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost gasita in Norvegia

Echipele Statnett, operatorul retelei electrice publice din Norvegia, au avut parte de o mare surpriza. In largul coastelor norvegiene, la circa 488 de metri adancime, zacea o uriasa nava de razboi germana: un crucisator de 174 de metri lungime, botezat "Karlsruhe", datand din al Doilea Razboi Mondial, arata sursa citata.Nava a fost gasita la circa 13 mile marine de Kristiansand, un oras care a fost atacat la 9 aprilie 1940, cand Germania nazista a invadat Norvegia. Vasul, care a participat la operatiune, a fost lovit apoi de o torpila trasa de un submarin britanic.Frode Kvalo, arheolog si cercetator la Muzeul de Marina al Norvegiei, spune ca vasul "Karlsruhe" a fost "singura nava de razboi de mare calibru a Germaniei care a fost pierduta in timpul atacului asupra Norvegiei, dar a carei pozitie a ramas necunoscuta". Despre aceasta nava, dotata cu turbine cu aburi si cu noua tunuri, se pomenea in cartile de istorie, dar nimeni nu stia exact unde s-a scufundat.Inainte de a se scufunda, "Karlsruhe" s-a aflat mai intai sub focul artileriei din fortareata din Odderoya, insula din apropiere de Kristiansand, apoi a fost atacata cu torpile de submarinul britanic Truant. Cum vasul suferise pagube importante, insisi germanii au decis sa-si distruga nava, activand si ei inca o torpila.Insa in ciuda avariilor suferite, nava s-a pastrat incredibil de bine pe fundul marin, putand fi recunoscuta. Chiar si zvastica nazista a ramas vizibila, mai arata CNN, citat de digi24.ro.