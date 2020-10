Alegeri legislative in Noua Zeelanda: Jacinda Ardern a obtinut al doilea mandat de prim-ministru

Rezultatele dupa numararea a 98% din voturi arata ca Partidul Laburist ar urma sa detina 64 dintre cele 120 de locuri in forul legislativ si ar putea forma singur viitorul guvern.Partidul National (opozitia de centru-dreapta) a obtinut doar 27% din sufragii, ceea ce inseamna 35 de mandate parlamentare.Niciun partid nu a obtinut o majoritate covarsitoare in Noua Zeelanda dupa introducerea actualului sistem parlamentar, in 1996.