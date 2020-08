Alegerile generale din Noua Zeelanda, amanate cu o luna din cauza pandemiei

Alegerile, care urmau sa aiba loc pe 19 septembrie, sunt amanate pana pe 17 octombrie."Aceasta decizie ofera tuturor partidelor timp pentru a face campanie in urmatoarele noua saptamani si ofera Comisiei Electorale suficient timp pentru a asigura posibilitatea desfasurarii alegerilor", a declarat Jacinda Ardern.Premierul de centru-stanga neo-zeelandez se afla sub presiunea amanarii datei alegerilor dupa suspendarea de catre toate partidele a campaniilor electorale din cauza revenirii pandemiei saptamana trecuta, revenire a carei origine ramane necunoscuta.Noua Zeelanda se confrunta recent cu o revenire a a contaminarilor care a dus la re-impunerea carantinei in Auckland, cel mai mare oras al tarii.Ardern a ordonat vineri izolarea Auckland-ului pana pe 26 august pentru a preveni un al doilea val de COVID-19.Prim-ministrul a recunoscut ca in tara exista o mare anxietate cu privire la revenirea virusului, depistat marti la patru persoane din Auckland. Duminica, focarul descoperit in acest oras a ajuns la 49 de cazuri confirmate.Jacinda Ardern se situeaza foarte bine in sondajele de opinie, cu o rata a popularitatii de aproximativ 60%, sprijin datorat modului in care a gestionat pandemia de COVID-19, atacurile asupra moscheilor din Christchurch de anul trecut si eruptia vulcanica de pe White Island.Partidul Laburist, din care face parte, este in pozitia de a castiga singur alegerile, fara a mai avea nevoie de formatiunile politice mai mici cu care a format o coalitie in perioada mandatului legislativ care se incheie.