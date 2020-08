Autorul atacurilor armate cu 51 de morti din Noua Zeelanda, condamnat la inchisoare pe viata

"Este de competenta Curtii sa aduca un raspuns de respingere ferma acestor faradelegi atat de atroce", a declarat judecatorul Cameron Mander pronuntand aceasta pedeapsa fara precedent in istoria judiciara a Noii Zeelande.Magistratul, care a subliniat greul tribut platit de comunitatea musulmana neozeelandeza, a afirmat ca autorul masacrului a esuat insa in promovarea ideologiei de extrema dreapta.La 15 martie 2019, australianul Brenton Tarrant, sustinand ca face parte din miscarea suprematiei albilor, a deschis focul cu sange rece in doua moschei din acest oras din sudul Noii Zeelande, in cursul rugaciunilor de vineri, omorand 51 de persoane.El a fost gasit vinovat de 51 de crime, 40 de tentative de omor si de un act terorist, dupa ce in martie a pledat vinovat.