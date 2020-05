Cum se respecta regulile de distantare sociala in alte tari: Premierul Noii Zeelande nu a fost lasat sa intre intr-o cafenea

Ziare.

Intamplarea s-a petrecut sambata, la o cafenea populara in Wellington, relateaza The Guardian , care citeaza postarea unui utilizator al retelei Twitter.In conformitate cu reglementarile privind prevenirea raspandirii COVID-19, restaurantele din Noua Zeelanda nu pot primi mai mult de 100 de clienti in acelasi timp, iar distanta dintre mese trebuie sa fie de cel putin un metru.Raspunzand postarii initiale, partenerul lui Ardern, Clarke Gayford, care o insotea pe aceasta, precizeaza ca situatia a avut loc deoarece a neglijat sa faca o rezervare in prealabil. Potrivit acestuia, angajatii cafenelei i-au prins din urma, dupa ce s-a eliberat un loc, iar cei doi s-au intors si au luat masa.Proprietarul localului sustine ca nu a fost facuta nicio exceptie pentru Ardern si partenerul sau si ca acestia au fost tratati ca orice alt client.C.S.