Noua Zeelanda marcheaza 100 de zile fara transmitere comunitara a coronavirusului. Seful serviciilor de sanatate: "Nu va relaxati!"

Directorul general al serviciilor de sanatate Ashley Bloomfield a declarat ca acest punct de cotitura merita sarbatorit, dar i-a avertizat pe neo-zeelandezi sa nu se relaxeze."Am vazut in strainatate cat de repede a reaparut virusul si s-a raspandit in zone in care fusese sub control si trebuie sa fim pregatiti sa izolam rapid orice cazuri viitoare in Noua Zeelanda. Fiecare persoana din echipa de cinci milioane (populatia Noii Zeelande - n.red.) are un rol de jucat in aceasta", a afirmat el, citat intr-un comunicat de presa.Desi exista in prezent 23 de cazuri active de COVID-19 in tara, toate au fost detectate la frontiera si sunt tratate in centre de izolare.Primul caz "importat" cunoscut in Noua Zeelanda a fost inregistrat la 26 februarie, iar ultima transmitere comunitara a fost detectata la 1 mai.Tara si-a inchis granitele pentru toata lumea, cu exceptia rezidentilor si a cetatenilor sai, la 19 martie.Carantina la nivel national a inceput la 25 martie, aproape toate companiile au fost inchise, scolile la fel, iar oamenilor li s-a spus sa stea acasa.Cinci saptamani mai tarziu, Noua Zeelanda a inceput sa ridice incet-incet restrictiile. In prezent, doar granitele mai sunt inchise.Noua Zeelanda are 1.569 de cazuri confirmate si suspecte de COVID-19 si 22 de decese asociate coronavirusului.