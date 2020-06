Noua Zeelanda, tara care a impus locuitorilor o izolare stricta de 7 saptamani, nu mai are niciun caz activ de coronavirus

Ziare.

Directorul general din Ministerul Sanatatii Ashley Bloomfield a vazut in aceasta etapa un succes de care tara ar putea fi mandra."Faptul ca nu mai avem niciun caz activ pentru prima data din 28 februarie este cu siguranta o etapa importanta in periplul nostru dar, asa cum am mai spus, va fi esential sa mentinem vigilenta contra Covid-19", a afirmat acesta intr-un comunicat.Noua Zeelanda a fost laudata pentru raspunsul eficient la epidemia de coronavirus, care a implicat in special o izolare stricta de sapte saptamani, pana in mai.Arhipelagul din Pacificul de Sud, care are o populatie de 5 milioane de locuitori, a numarat 1.154 de cazuri si 22 de decese.Niciun nou caz de contaminare nu a fost inregistrat de 17 zile. De o saptamana, nu a mai fost reportat niciun caz activ. "Ultimul caz nu avea simptome de 48 de ore si a fost considerat vindecat", a precizat Ministerul Sanatatii.