Premierul Noii Zeelande prezinta saptamana de lucru de 4 zile ca mod de viata post-COVID

Ziare.

com

Intr-un mesaj video postat pe Facebook, Arden spune ca a primit numeroase propuneri, de la o saptamana de lucru mai scurta la mai multe sarbatori nationale, ca mijloace de a stimula economia si a incuraja turismul pe teritoriul Noii Zeelande, in timp ce granitele tarii raman inca inchise strainilor, pentru a opri raspandirea noului coronavirus, scrie The Guardian Recomandarile premierului i-au entuziasmat pe cetateni, care se intreaba daca pandemia a adus schimbari structurale in societatea lor si daca mai e posibila "intoarcerea la normalitate", adica la ceea ce stiau inainte ca spaima COVID-19 sa inchida intreaga lume.Arden a inregistrat mesajul in Rotorua, unul dintre principalele orase turistice din Noua Zeelanda. Sectorul turismului a fost puternic lovit de pandemie si in aceasta tara, ca peste tot in lume."Multi cetateni sugereaza ca ar trebui sa avem o saptamana de lucru de 4 zile. In final, asta este o decizie pe care angajatii si angajatorii trebuie sa o ia impreuna. Insa, asa cum am mai spus, sunt foarte multe lucruri pe care le-am aflat in timpul pandemiei COVID, despre flexibilitatea de a lucra de acasa si productivitatea care a reiesit din asta.Incurajez angajatorii sa se gandeasca serios la asta (saptamana de lucru de 4 zile - n.red.), sa analizeze daca este ceva ce s-ar potrivi pe domeniul lor de activitate, pentru ca, cu certitudine, este ceva ce ar ajuta turismul pe intreg teritoriul tarii", a spus Arden.The Guardian il citeaza si pe Andrew Barnes, fondatorul Perpetual Guardian, o afacere cu 200 de angajati care a introdus saptamana de 4 zile lucratoare inca din 2018.El spune ca aceasta schimbare i-a facut pe angajati mai fericiti si productivi, noul program are mari beneficii in ce priveste sanatatea fizica si psihica a oamenilor, ajuta mediul, viata sociala si de familie."Noua Zeelanda ar putea introduce saptamana de lucru de 4 zile in era post-covid si ar putea fi o strategie buna de a reconstrui economia si, in primul rand, sectorul turismului, atat de lovit de pandemie.Trebuie sa mentinem acea productivitate pe care lucratul de acasa a aratat-o, de la pastrarea unui aer mai curat, la lipsa ambuteiajelor create de navetisti. Trebuie sa fim curajosi pentru ca asta este o oportunitate pentru o resetare uriasa", spune Barnes.El adauga ca, nu in ultimul rand, trebuie mentinuta si ajutata sanatatea fizica si mentala a populatiei."Institutul Kindness a inregistrat o crestere de 25% a solicitarilor in timpul izolarii, asa ca trebuie sa intelegem ca trebuie sa ne concentram pe sanatatea mentala pentru a avea o repornire sanatoasa a economiei. Saptamana de lucru de 4 zile este un mod de a proteja sanatatea mentala a angajatilor, fiind un model mult mai bun pentru noua lume in care ne aflam acum", a mai spus el.Zeci de mii de neozeelandezi au ramas fara locuri de munca in perioada izolarii si FMI a prognozat o contractie de pana la 8% a economiei, in timp ce rata somajului e asteptat sa depaseasca 15%. Cele mai negre scenarii prezinta somajul si la 30%.