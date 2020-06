Se cauta oameni cu aspect neobisnuit, pentru seria tv "Lord of the Rings"

Ziare.

com

Filmarile la seria produsa de Amazon Studios vor fi reluate in Auckland, dupa suspendarea productiei din cauza coronavirusului, ceea ce a determinat agentia de talente BGT sa urgenteze campania de casting., se arata intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a companiei, iar utilizatorii sunt indemnati sa eticheteze un prieten care ar putea corespunde acestei cerinte., intreaba BGT.Amazon ar dispune de un buget de peste 1 miliard de dolari americani pentru serie si spera ca aceasta va avea un succes similar celui de care s-a bucurat productia "Games of Thrones".Noua Zeelanda a fost selectata anul trecut pentru turnarea seriei, cu toate ca productia nu este asociata trilogiilor lui Peter Jackson, "Lord of the Rings" si "The Hobbit", filmate in tara natala a regizorului.Seria ar urma sa exploreze povesti din taramul fantezist Middle Earth, creat de autorul J.R.R. Tolkien, intamplari petrecute cu mult inainte de evenimentele din filmele lui Jackson.In anunturile anterioare ale BGT, pentru distributia seriei, erau cautatiSeria ar trebui sa inceapa in 2021, dar nu se stie ce intarzieri au suferit si vor mai suferi planurile producatorilor, in contextul pandemiei.